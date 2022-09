Rosberg: Ferrari? Za božjo voljo!

Napake v Ferrarijevem moštvu formule 1 se letos spet vrstijo kot po tekočem traku. Minulo nedeljo so si nov spodrsljaj privoščili med postankom Carlosa Sainza mlajšega v boksih, v katerih so za menjavo gum na njegovem dirkalniku potrebovali kar 12,7 sekunde. Na ta način so 28-letnemu Špancu onemogočili boj za stopničke na veliki nagradi Nizozemske. Na koncu se je moral sprijazniti šele z osmim mestom.

Po dirki v Zandvoortu je bil do Ferrarija izjemno kritičen Nico Rosberg, svetovni prvak iz leta 2016. »Za božjo voljo! Celo moštva v formuli 2 ali 3 imajo boljšo strategijo in znajo bolje zamenjati gume kot pri Ferrariju,« je bil brez dlake na jeziku 37-letni Nemec, ki ima po očetu Kekeju Rosbergu, šampionu iz sezone 1982, tudi finsko državljanstvo.

A Nico se pri tem še ni ustavil. »Mattia Binotto (vodja Ferrarijeve ekipe) stalno ponavlja, da jim ni treba ničesar spremeniti, češ da jim gre dobro. Na ta način opravičuje napake. A do kdaj? Kdaj bodo končno spoznali, da na takšen način ne morejo nadaljevati, saj so začeli izgubljati stik z Red Bullom,« je ocenil Rosberg in odgovornim v italijanski ekipi predlagal, da opravijo določene kadrovske zamenjave.

»V Ferrariju je šlo preprosto preveč stvari narobe. Ko komentiramo dirko, pravzaprav le čakamo na tisti trenutek, ko si bodo 'rdeči' spet privoščili napako,« je za Sky Sports F1 še dejal nekdanji zvezdnik formule 1, ki ni dolgo čakal na odgovor Binotta. »Od zunaj je lahko kritizirati. Toda imamo odlične ljudi in prav nikogar ne bomo zamenjali!« je poudaril 52-letni Italijan.