Rovanperä blesti v Keniji

Na reliju po Keniji, tretji postaji sezone svetovnega prvenstva v reliju, je po drugem dnevu v vodstvu svetovni prvak zadnjih dveh sezon, Finec Kalle Rovanperä (Toyota), ki je dobil vseh šest petkovih hitrostnih preizkušenj in ima pred moštvenim sotekmovalcem, Valižanom Elfynom Evansom, skoraj minuto naskoka.

Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), ki je v četrtek dobil uvodni superspecial, je zdrsnil na četrto mesto, pred njim je še tretji voznik Toyote, Japonec Takamoto Kacuta.

Rovanperä, ki sicer letos ne nastopa na vseh dirkah, je tekmecem pokazal, da je kljub temu še vedno v formi svetovnega prvaka. Zmagal je na vseh šestih »brzincih«, Evans za njim zaostaja 56 sekund, Kacuta minuto in osem sekund.

»Moramo biti zadovoljni s tem. Razmere so težke, vsak dirkalnik še poglobi jarke na cestah. Trudil sem se, da sem se izognil vsem skalam in da je avto ostal v enem kosu. Lahko bi šlo še hitreje, a sem z doseženim zadovoljen,« je o petkovem dogajanju dejal Finec.

Na zahtevnih kenijskih cestah in brezpotjih se bo reli nadaljeval še v soboto in nedeljo, ko voznike čaka skupno še 12 »brzincev«. V seštevku SP po prvih dveh relijih v Monte Carlu in na Švedskem, ki sta ju dobila Neuville in Finec Esapekka Lappi (Hyundai), vodi Belgijec Neuville z 48 točkami, Valižan Evans ima tri manj.