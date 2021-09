Rovanperä v vodstvu na reliju Akropolis

Drugi je Estonec(Hyundai), tretji pa Francoz(Toyota). Zmagovalec to poletje v Estoniji, 20-letnivodi s tremi sekundami prednosti pred Tänakom, svetovnim prvakom 2019, in 4,3 sekunde pred Ogierjem.Sedemkratni svetovni prvak Ogier je začel reli in je zato moral »pomesti« veliko plast prahu v uvodnih preizkušnjah. V četrtek je bil v vodstvu po zelo kratkem uvodnem superspecialu v središču Aten.V petek so na sporedu še tri posebne etape okoli Loutrakija in Lamije, severozahodno od Aten.