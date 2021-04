S šampionsko popotnico v Monzo, Milano ali Turčijo

V nadaljevanju preberite:

Odbojkarjem Merkurja Maribora je v dramatični finalni seriji državnega prvenstva proti ACH Volleyju s srčnostjo in bojevitostjo uspel zasuk, ki jim je za nagrado prinesel naslov državnih prvakov. Eden od junakov velike sezone štajerske ekipe Rok Možič je spregovoril o vzrokih in ozadju osvojitve tretje nacionalne krone, ekipi, ki je pravzaprav velika družina, in o čustvenem in hkrati najlepšem slovesu od kluba pred nadaljevanjem športne poti v tujini.