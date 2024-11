Šah je šport, toda nekateri se ne bodo strinjali

V nadaljevanju preberite:

Rezultat, ki presega slovenske mejnike športnih uspehov, je tudi nedavna zmaga šahistk kluba Tajfun-ŠK Ljubljana na evropskem klubskem pokalu v Vrnjački Banji. Po vzoru tujih okrepitev v drugih športih so klubu iz prestolnice krono tokrat prišahirale Gruzinka Nana Džagnidze, Kitajka Jiner Zhu, Belorusinja Olga Badelka, ta sicer nastopa za Rusijo, ter Laura Unuk in Zala Urh. Udarna slovenska šahistka, ženska velemojstrica in mednarodna mojstrica Unukova, 9. novembra bo dopolnila 25 let, je po osvojitvi šahovske »lige prvakinj« tudi besedno »dvignila« prestižno lovoriko. Kaj meni o položaju šaha v Indiji in Sloveniji, kdaj bo po končanem študiju postala poklicna šahistka in druge zanimivosti preberite v članku.