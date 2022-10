Šampionskemu Red Bullu grozi kazen

Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) je sporočila, da so leta 2001 pri ekipi Red Bull v formuli 1 presegli dovoljeno proračunsko zgornjo mejo. Pravila so kršili tudi pri ekipi Aston Martin. Kot je poročala nemška tiskovna agencija DPA, Fia še ni določila kazni.

Proračunske omejitve so v F1 vpeljali, da bi pocenili šport in ustvarili bolj enake pogoje za vse ekipe. Za Red Bull dirka nizozemski as formule ena Max Verstappen, ki je v nedeljo z zmago na dirki za VN Japonske v Suzuki drugič zapored postal svetovni prvak. Aston Martin je ekipa nemškega šampiona v formuli ena Sebastiana Vettla.

V krovni avtomobilistični organizaciji so poudarili, da se ekipe za prekrške lahko kaznuje denarno ali z odvzemom prvenstvenih točk na lestvici konstruktorjev. Točke pa odvzamejo le, če je zgornja meja stroškov znatno presežena.

To bi veljalo, če bi katera od ekip za več kot pet odstotkov presegla mejo, ki je postavljena pri znesku 148,6 milijona dolarjev (152,6 milijona evrov) za prejšnje leto.

Pri Red Bullu naj bi šlo za »malenkostno prekoračitev« limita, pri Aston Martinu pa za »kršitev postopkovnih finančnih predpisov«, so poročali pri francoska tiskovna agencija AFP.