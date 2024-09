San Francisco Rodgersu preprečil sanjski povratek

Eno leto po poškodbi, zaradi katere je podajalec New York Jets Aaron Rodgers izpustil skoraj celo lansko sezono – z igrišča so ga s prve tekme prejšnje sezone odnesli po štirih akcijah –, se je podajalec zeleno-belih vrnil na igrišče. Sanjski povratek so mu preprečili igralci San Francisco 49ers, ki so Jets premagali z 32:19.

Rodgers je v vrnitvi na igrišča zbral 167 jardov s podajami ter vrgel eno podajo za touchdown in eno prestreženo podajo. Nekdanji podajalec Green Bay Packers je edino podajo za touchdown in prvo po 610 dneh vrgel v tretji četrtini, ko je izkoristil »free play«, njegovo podajo pa je ujel Allen Lazard. »Lahko igram bolje,« je po tekmi dejal Rodgers. »Zgrešil sem nekaj metov. ... Na splošno se mi je zdelo, da sem žogo dobro metal, toda bilo je nekaj priložnosti, za katere bi si želel, da bi jih imel nazaj.«

Štiri minute pred koncem, pri rezultatu 32:13, je Rodgers zapustil igrišče. Zamenjal ga je Tyrod Taylor, njegovo podajo za touchdown, s katero je postavil končni rezultat tekme, je ujel Lazard.

Nogometaši San Francisca, lanski poraženci na SuperBowlu, so kljub poškodbi tekača Christiana McCaffreya, učinkovito igrali v napadu. Jets so izvedli 49 napadalnih akcij, 49ers 70. Točke so dosegli vsakokrat, ko so žogo dobili v napadu, z izjemo zadnjega napada. Menjava na položaju tekača, Jordan Mason, ki je začel sploh prvo tekmo v karieri, je s teki zbral 147 jardov in en touchdown. »Zaslužil si je to. Je tiste vrste človek, ki mu to ni bilo podarjeno. Videti ga narediti to, kar je storil nocoj, sem zelo veseli zanj,« je bil nad svojim soigralcem navdušen podajalec 49ers Brock Purdy.