Savšek je ubral divji ritem, Božič in Berčič sta mu sledila do zlata

Z velikimi ambicijami športnikov je pogosto križ. Če se uresničijo, si rečemo, da je bil uspeh pričakovan in se prikrajšamo za delček vznemirjenja. Če se načrt sfiži, pa ima razočaranje še bolj negativne primesi. Bogata zgodovina podvigov slovenskim slalomistom na divjih vodah vendarle ne dopušča pravice do lažne skromnosti. Na svetovno prvenstvo v Augsburgu so odpotovali po novo žetev kolajn in že prvi tekmovalni dan osvojili dve. Trojica v moštvu kanuistov najdragocenejšo z zlatim sijajem, ekipa kajakašic srebrno.

Kako so junaki dneva doživeli nov velik uspeh za slovenski šport? Kako je olimpijski prvak Benjamin Savšek osvojil edino zlato kolajno, ki mu je manjkala v bogati zbirki? Kako je podvig deklet doživela Eva Terčelj? Kako malo je manjkalo kanuistkam in kaj se je zapletlo kajakašem?