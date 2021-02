Še zdaj je šokiran zaradi dogajanja po obračunu

Kako zdaj gledate na borbo z Musajevom?

Po vrnitvi iz Lodža, kjer je minulo soboto na spektaklu KSW, ki velja za najmočnejšo evropsko zvezo v mešanih borilnih športih (MMA), po enajstih zaporednih zmagah prvič med profesionalci okusil grenkobo poraza, jepodoživel obračun z ruskim Dagestancemin incident po njem. V pogovoru za Delo je 28-letni Ljubljančan med drugim zatrdil, da se bo vrnil veliko boljši in pametnejši.»Vidim jo kot dobro lekcijo za naprej. Spoznal sem, kaj vse bom moral še izpiliti ter naj kaj vse bom moral biti proti takšnim borcem pozoren med obračuni in tudi po njih. Obljubljam, da se bom vrnil pametnejši in veliko boljši, kot sem bil v soboto. Komaj čakam, da bom lahko to tudi pokazal.«»Ker smo mislili, da Šamil zelo dobro drži nasprotnika na tleh, smo se s trenerji dogovorili, da moram takrat, ko me bo zrušil, ostati miren in si vzeti čas. A v parterju nato ni bil tako zelo močan, kot smo pričakovali. Ko se zdaj ozrem nazaj, menim, da bi se moral takoj, ko me je spravil na tla, izviti iz njegovega prijema in vstati, saj sem takrat, ko je bil na meni, izgubljal runde in z njimi tudi borbo. Moral bi se hitreje prilagajati in odzivati na njegove poteze.«»Zelo dobro se je boril na razdalji, morda še za odtenek bolje, kot smo računali. Presenetil me je z znanjem judoističnih in rokoborskih rušilnih tehnik »čiščenja«, ki jih je izvajal res dobro. Njegovi nožni udarci pa niso naredili toliko škode, kot smo pričakovali. Ocenjujem, da bi moral na začetku bolj izkoristiti svojo agresivnost, sam sem namreč precej eksploziven borec in morda bi moral že v uvodni minuti bolj napasti in ne toliko čakati na svojo večjo priložnost. A so me neprijetno presenetila spolzka tla v kletki, na katerih bolj drsi kot na drugih boriščih; vsakič ko sem pokušal malo odločneje napasti, mi je namreč zdrsnilo. Ker sem se bal, da bom padel, določenih tehnik, ki smo jih pripravili za Musajeva, sploh nisem uporabil.«»Če sem iskren, sem bolj upal na čudež. Glede na to, da sem ga ob koncu tudi sam zrušil, mislim, da je tretja runda pripadla meni. V drugi sem ga bolj lovil po kletki kot on mene in mu povrhu naredil nekaj škode z nizkimi nožnimi udarci, zato sem upal, da bodo to morda sodili neodločeno in potemtakem bi lahko po nekakšnem čudežu tudi zmagal. A sem vedel, da bo to zelo težko, ker Šamilov menedžment tesno sodeluje z vodilnimi možmi pri KSW, kar dokazuje tudi to, da je imel lahko Musajev dvakrat toliko ljudi v svojem kotu kakor jaz.«»Razočaran sem, da lahko pride do česa takega. Žalosten sem tudi zaradi določenih kritikov, ki komentirajo incident, ne da bi imeli vpogled v vse skupaj. Vem, da si je težko od daleč ustvariti pravo sliko, toda sodeč po komentarjih vidim, da si veliko ljudi napačno razlaga, kaj se je zgodilo v kletki. Ravno zdaj berem Musajevovo izjavo, da naj bi grdo govoril čez islam, kar me je prav prizadelo, saj imam med pripadniki te vere zelo dobre prijatelje po vsem svetu. Nikoli niti pomislil ne bi na to, da bi žalil nasprotnika tako, da bi rekel kaj čez njegovo religijo. Zato sem res šokiran, da tako laže.«»Še zdaj sem šokiran zaradi dogajanja po borbi. Ne vem, kakšen razlog je imel Šamil za to, da je naredil, kar je, sam sem od njega pričakoval športni pozdrav oziroma objem.«»Upam in pričakujem, da se bodo odzvali pošteno in korektno.«»Da nima šampionskega značaja in da me niti ne zanima, kaj vse je govoril. Upam, da bo prišlo do najinega obračuna v kletki, če pa ga ne bom dočakal, bom mirno nadaljeval svojo pot.«»Močno upam, da bom dobil priložnost za revanšo. Rad bi namreč pokazal, da sem v resnici boljši, kot sem bil v Lodžu.«»Verjamem, da bo čez kakšen teden znano kaj več od odgovornih pri KSW. Na srečo med borbo in po njej nisem staknil nobene poškodbe. Upam, da bom čim prej spet stopil v kletko, odpira se možnost, da bi imel naslednji dvoboj že marca. Toda počakajmo, da se bodo čustva malo polegla in potem s treznimi glavami povlekli najpametnejšo potezo.«