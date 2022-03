Šebenik začel z zmago, Unukova z remijem

Najboljša slovenska šahistka Laura Unuk je v prvem kolu posamičnega prvenstva Evrope, ki se je začelo v Termah Čatež, remizirala z nemškim velemojstrom Danielom Fridmanom. Vodila je bele figure proti tekmecu, ki ima skoraj 300 točk višji rating od nje.

Fridman je Latvijec, ki od leta 1999 nastopa za Nemčijo. Lani je v drugem krogu EP v Reykjaviku na Islandiji s črnimi premagal najboljšega slovenskega šahista zadnjega obdobja Mateja Šebenika. Ta je v uvodu letošnjega EP po 32 potezah s črnimi figurami porazil Izraelko Michelle Katkov.

Tudi Beljavski je začel z zmago

Aleksandr Beljavski je v slovenskem dvoboju z Matejem Požunom s prednostjo začetne poteze osvojil točko. Ukrajinec Beljavski (68) od leta 1996 nastopa za Slovenijo in je po ratingih še vedno najvišje uvrščeni slovenski šahist. Najboljši slovenski mladinec Jan Šubelj, ki bo skušal osvojiti drugo od treh potrebnih norm za naziv velemojstra, je ugnal Pio Marie Ružič, šahistko Triglava iz Krškega.

Matej Šebenik je odprl turnir z zmago. FOTO: Voranc Vogel

Prvi nosilec in 37. igralec svetovne lestvice, Čeh David Navara, je imel črne figure. Ugnal je belgijskega mojstra Fide Jellea Sarraua. Prvenstvo, na katerem nastopa več kot 300 šahistov in šahistk iz 40 držav, se bo končalo 6. aprila. Nagradni sklad je 100.000 evrov, zmagovalec bo dobil petino tega zneska. Najboljša dvajseterica se bo uvrstila na svetovni pokal leta 2023. Na istem prizorišču pri Brežicah je bilo med 12. do 21. novembrom lani tudi ekipno EP v šahu.