Skoraj 25 let po ugrizu Holyfielda je Mike Tyson dobil naslednika

Dvoboj Argentinca Nicolasa Pabla Demaria in Portoričana Josueja Vargasa v Las Vegasu se je že vpisal v boksarsko zgodovino, potem ko je Demario svojega tekmeca ugriznil v desno ramo. Demario je zobe v Vargasa zasadil kljub temu, da je bil na dobri poti do zmage, tekmeca pa je v peti rundi tudi položil na tla. Sodnik je takoj prekinil dvoboj, ko se je iz Vargasove rame ulila kri.

Osemindvajsetletnemu Demariu so kazensko odvzeli točko, a se je dvoboj nadaljeval, dobil ga je Vargas, čeprav se je do konca dvoboja še enkrat znašel na tleh. Dogodki v Las Vegasu so pričakovano obudili spomine na dogodke iz junija 1997, ko je Američan Mike Tyson ravno tako v mestu greha v drugem obračunu z rojakom Evanderjem Holyfieldom slednjemu odgriznil del ušesa. Takrat je prišlo do takojšnje diskvalifikacije, Tyson pa je prejel tudi večmesečni suspenz.