Karavanški ekspres spet drvi

V slovenskem hokejskem prostoru seveda najbolj odmeva posrečena premiera Olimpije v ICEHL, na kateri se je zbralo kar 3700 gledalcev (pred enim letom jih je bilo na uvodni tekmi le 800) in ti so še dolgo v dvorani Tivoli ter pred njo slavili zmago proti VSV iz Beljaka.

Zelo zadovoljnii pa so bili za uvod v sezono ugledne DEL, torej najvišjega nemškega klubskega razreda na ledu, v Bremerhavnu, kjer vodilne vloge pripadajo trem slovenskim reprezentantom: Žigi Jegliču, Janu Urbasu in Mihi Verliču. Risi igrajo skupaj v napadalni trojki, na nemškem severu so jih poimenovali "karavanški ekspres".

Za uvod je Bremerhaven v razprodani dvorani pred 4600 gledalci ugnal moštvo iz Wolfsburga s 4:1. Tretji gol za domače moštvo je zabil Verlič, četrtega Urbas, sicer tudi kapetan moštva, podajo pri drugem pa je prispeval Jeglič.

Med slovenskimi hokejisti na tujem kaže omeniti tudi učinek Jana Muršaka, enega od strelcev za zmago Celovčanov proti Salzburgu s 4:3 v velikem derbiju 1. kola razširjene avstrijske lige.