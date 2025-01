Jan Muršak: Čakam najboljšo možno ponudbo

Na sredini tivolski tekmi ICEHL med Olimpijo in KAC (3:6) je vnovič nase posebej opozoril Jan Muršak. Nekdanji slovenski reprezentančni kapetan je bil pred 2500 gledalci med najboljšimi hokejisti na ledu, jasno je, da so si številni na tribunah želeli, da bi pred koncem kariere še enkrat oblekel dres ljubljanskega kluba.

O svoji prihodnosti pa razmišlja takole: »Rekel sem si, da bom hokej nehal igrati pri 35 letih. Pred dnevi sem praznoval 37. rojstni dan, še vedno sem na ledu. Celovški klubski menedžer Oliver Pilloni me je vprašal, kako bi me lahko prepričal, da bi tudi v naslednji sezoni igral za KAC. Odgovoril sem mu, naj mi sestavi najboljšo možno ponudbo, pa bom videl, kako se bom odločil. Zaenkrat mi pa še noben klub ni uradno ponudil pogodbe za novo sezono,« je dejal Mariborčan, ki je na 28 tekmah te sezone zbral 12 golov in 21 podaj.