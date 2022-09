Slovenca najhitrejša v kvalifikacijah

Luka Božič in Benjamin Savšek, vodilna kanuista v svetovnem pokalu v slalomu na divjih vodah, sta bila najhitrejša tudi v kvalifikacijah zadnje tekme pokala v Seu d'Urgellu. Božič je bil spet hitrejši od olimpijskega prvaka, premagal ga je 44 stotink sekunde, še sedem stotink je na tretjem mestu zaostal Italijan Raffaello Ivaldi.

Anžetu Berčiču, tretjemu slovenskemu tekmovalcu, članu zlate ekipe s svetovnega prvenstva v Augsburgu, se v prvi vožnji ni uspelo uvrstiti med najboljših dvajset, zasedel je 27. mesto, a si je polfinale zagotovil s tretjim časom drugega nastopa.

Manj uspešne so bile slovenske kanuistke. V polfinale se je z desetim časom uvrstila le Lea Novak. Eva Alina Hočevar in Alja Kozorog sta v prvi vožnji zabeležili 29. oziroma 35. čas, neuspešni pa sta bili tudi v drugo. Kozorogova se je uvrstila na 13. mesto, Hočevarjevi pa se je vožnja povsem ponesrečila in je prehitela le eno tekmovalko.