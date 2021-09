Slovenci bodo morali za višji cilj premagati Hrvaško

Sloveniji do drugega mesta v skupini pomagala Italija

Slovenski selektor Alberto Giuliani je optimističen. FOTO: Press Release



V morebitnem četrtfinalu z boljšim iz para Francija vs. Češka

se bo za preboj vkot drugouvrščena ekipa skupine B pomerila s, ki je v skupini D osvojila tretje mesto, dvoboj bo. Po današnjih zadnjih tekmah skupinskega dela so namreč znani vsi udeleženci osmine finala, ki se bo začela v soboto.Češkabo poleg poljskegagostila po štiri obračune osmine finala. Slovenska izbrana vrsta, ki je v skupinskem delu zabeležila tri zmage (Črna gora, Belorusija, Bolgarija) in dva poraza (Češka, Italija), bo tako dvoboj osmine finala kot četrtfinala, v kolikor se bo tja prebila, odigrala v Ostravi, kjer je odigrala tudi celoten skupinski del.Najprej se bo pomerila s Hrvaško, ki je v skupini D osvojila tretje mesto za Francijo in Nemčijo. Danes je Sloveniji do drugega mesta v skupini pomagala Italija, ki je na zadnji tekmi proti Češki zmagala s 3:1 v nizih. S tem je končni vrstni red v skupini B: Italija, Slovenija, Bolgarija, Češka, Belorusija in Črna gora.Na preostali tekmi v skupini B si je Bolgarija napredovanje zagotovila z zmago proti Belorusiji s 3:1. Tekme so odigrali tudi v skupini D (Tallinn), kjer je Nemčija premagala že prej odpisano Slovaško s 3:2 v nizih, Francija pa je bila boljša od domačinke Estonije s 3:0.Pari osmine finala so tako Poljska - Finska (sobota), Rusija - Ukrajina (sobota), Francija - Češka (ponedeljek), Slovenija - Hrvaška (ponedeljek) v zgornji polovici tekmovanja, ter Nizozemska - Portugalska (nedelja), Srbija - Turčija (nedelja, Italija - Latvija (nedelja) in Nemčija - Bolgarija (nedelja) v spodnjem delu parov.Slovenija se bi ob morebitni zmagi proti Hrvaški pomerila z zmagovalcem dvoboja Francija - Češka. V morebitnem polfinalu bi jo čakala ena od naslednjih štirih reprezentanc: Poljska, Finska, Rusija ali Ukrajina. V petek bo na sporedu prost dan, ki bo omogočil selitve ekip, v soboto pa bosta najprej odigrana obračuna Rusija - Ukrajina in Poljska - Finska v Gdansku.