Slovenci brez želenega plena v Turčiji

Slovenski judoisti tudi zadnji dan turnirja za grand slam v Antalyji (z nagradnim skladom 154.000 dolarjev) niso posegli po odmevnejši uvrstitvi. Po eno zmago sta danes dosegla Patricija Brolih (do 78 kg) in Enej Marinič (nad 100 kg), ki sta zasedla deveti mesti.

Brolihova je ugnala Kazahstanko Aruno Jangeldino (z iponom, 10:0) in nato v podaljšku izgubila z Nemko Anno-Mario Wagner (0:10), Marinič, ki so ga razglasili za najboljšega slovenskega (moškega) judoista leta 2021, pa je izločil Maročana Zouhairja Esseryryja (10:0) in potem klonil pred Uzbekistancem Utkirbekom Turobojevom (0:10).

Urška Torkar (nad 78 kg) je morala v prvem krogu priznati premoč Hrvatici Heleni Vuković (0:10), od Vita Dragiča (nad 100 kg) pa je bil že v uvodnem dvoboju boljši Mongolec Munkhjargal Erdenekhuu (0:10).

Od deveterice slovenskih judoistov je tako na tekmovanju za svetovni pokal v Turčiji, kjer je moči merilo 525 tekmovalcev in tekmovalk iz 63 držav, najvišje posegla Andreja Leški (do 63 kg), ki je včeraj pristala na sedmem mestu.