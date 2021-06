Slovenci končali ligo narodov na četrtem mestu

Francozi so dvoboj bolje odprli

Tonček Štern (št. 1) je bil najučinkovitejši med Slovenci. FOTO: Uroš Hočevar

Slovenija : Francija 0:3 (-20, -18, -19).

Sejmiščna dvorana v Riminiju, brez gledalcev, sodnika: Casamiquela (Argentina) in Parisarda (Italija). Slovenija: T. Štern 12, Pajenk 5, Kozamernik 1, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Ropret 2, Urnaut 10, Čebulj 9, Možič 1; Francija: Chinenyeze 5, Grebennikov, Patry, Toniutti, Tillie, Ngapeth 18, Brizard 8, Boyer 15, Le Goff 6, Bultor, Clevenot 8, Louati, Diez, Gueye.



Najučinkovitejši je bil Tonček Štern

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je ob premiernem nastopu v elitni ligi narodov zasedla četrto mesto. Zadnji dan tekmovanja je morala slovenska četa v boju za tretje mesto priznati premoč Franciji. Izbrana vrsta, ki jo s klopi vodi izkušeni Italijanje pred prvim nastopom v ligi narodov optimistično napovedovala boj za polfinale, po 12 zmagah na 15 ligaških tekmah pa je tja tudi zanesljivo napredovala s tretjega mesta. V zaključnih bojih je bila v polfinalu boljša Poljska (3:0), danes še Francija (0:3).Giuliani je na igrišče sprva poslal preverjeno postavo zna mestu podajalca,kot prostim igralcem in blokerjemainNa sprejemalskih mestih sta zaigrala kapetaninkorektor pa je bilFrancozi so dvoboj bolje odprli in prišli do treh točk naskoka (7:4), po asu Ropreta pa je slovenska četa nadoknadila točko in se približala na 7:6. V napadu je francoska vrsta odlično postavila blok, v tem elementu igre hitro dosegla tri točke in si priigrala lepo prednost (11:7). Nato je na sceno stopil Čebulj, ki je po zaslugi dobrega servisa začel niz točk za izenačenje na 13:13. Kljub temu Slovenci niso našli prave igre, Francozi pa so vnovič vzpostavili prednost štirih točk (21:17) za zanesljivo osvojitev prvega niza po četrti točkiPo nekaj napakah v nadaljevanju je Giuliani na začetku drugega niza priložnost ponudilki je zrežiral preobrat na prvi tekmi proti Francozom, tokrat pa je dosegel eno točko. Slovenci so se nekaj časa še držali Francozov, ki so vodili ob prvem tehničnem odmoru (8:7), nato pa so si priigrali prednost treh točk (12:9). Slovenci še naprej niso našli pravega sprejema, s katerim bi si olajšali delo v napadu. Francozi so tudi v nadaljevanju niza prevladovali, prevladovali, povedli s 15:11, tudi nekatere menjave na slovenski strani pa jih niso ustavile. Prednost je narasla tudi na šest točk (20:14), niz pa je galskim petelinom pripadel s 25:18.Tretji niz je znova začela prvotna šesterka in si prvič v dvoboju priigrala dve točki naskoka v katerem od nizov. Prednost je nato po asu Pajenka povečala na 6:2. Že do prvega tehničnega odmora se je Francija približala na dve točki, ključne pa so bile nato slabe slovenske minute po vodstvu z 18:16. Francozi so neusmiljeno izkoriščali slovenske napake, strnili vrste v bloku in po izenačenju na 19:19 nanizali šest zaporednih točk za končno tretje mesto.Pri Slovencih je bil z 12 točkami najbolj učinkovit Tonček Štern, deset točk je dodal še Urnaut. Pri Francozih sta bili nerešljivi uganki Ngapeth z 18 ins 15 točkami. Francozi so prevladovali v vseh elementih igre, v napadu so bili uspešnejši s 44:31, v bloku 11:6, dosegli pa so tudi dva asa več od Slovencev.Slovenska izbrana vrsta je tako zasedla končno četrto mesto, v zadnjem mesecu dni pa je dokazala, da sodi na najvišjo raven svetovne odbojke in se prebila celo na šesto mesto lestvice Mednarodne odbojkarske zveze. V ligaškem delu lige narodov je premagala Italijo (3:0), Poljsko (3:1), Nizozemsko (3:0), Argentino (3:0), Kanado (3:0), Francijo (3:2), Rusijo (3:2), Avstralijo (3:1), Iran (3:1), ZDA (3:2), Japonsko (3:0) in Bolgarijo (3:0), premoč pa je morala priznati Srbiji (1:3), Nemčiji (1:3) in Braziliji (2:3).