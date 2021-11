Slovenci na domačem EP ciljajo na preboj med deseterico

Gostiteljica tekmovanja bo sicer nastopila s po dvema ekipama v moški in ženski konkurenci. Na prvih deskah najboljših zasedb bosta igrala oba v zadnjem obdobju najboljša slovenska predstavnika Laura Unuk in Luka Lenič, ter še Jure Borišek, Jure Škoberne, Matej Šebenik in Tim Janželj ter Zala Urh, Lara Janželj, Teja Vidic in Monika Rozman. V drugih ekipah bodo Jan Šubelj, Vid Dobrovoljc, Domen Tisaj, Jaka Brilej in David Stevanovič ter Jana Krivec, Ivana Hreščak, Špela Kolarič, Pia Marie Ružič in Nuša Hercog.

»Ne bomo se ustrašili nobenih tekmic, ker smo zelo motivirane. Urhova na drugi deski je sicer debitantka na velikih prvenstvih, a lahko pripravi veliko presenečenj. Sama pa bom skušala prikazati, da sodim v evropski vrh. Želimo se uvrstiti med deseterico,« je na novinarski konferenci povedala 21-letna Unukova.

Čatež ob Savi bo tekmovanje gostil od 12. do 21. novembra.

Že pri trinajstih letih je osvojila naslov državne članske prvakinje, dvakrat je bila svetovna mladinska prvakinja v kategoriji do 16 let (2014) in do 18 let (2017). Leta 2014 je prejela Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu. Skupaj je osvojila 10 kolajn na mladinskih evropskih in svetovnih prvenstvih. Naziv velemojstrice je dosegla leta 2018, naziv mednarodnega mojstra pa leta 2021. Od leta 2013 nastopa za slovensko žensko reprezentanco. Trikrat je nastopila na šahovskih olimpijadah.

Lenič: EP je celo kakovostnejše od olimpijad

»Lani je olimpijada odpadla, zato komaj čakamo, da bomo lahko spet nastopili na velikem tekmovanju, na katerih vedno presežemo cilje. Želimo si med deseterico, kar je sicer zelo visok cilj. EP je celo kakovostnejše tekmovanje, kot so olimpijade, ker tu ni slabih ekip,« pa je povedal Lenič.

Triintridesetletnik je od leta 2012 najboljši slovenski šahist. Leta 2002 se je izkazal z naslovom svetovnega prvaka do 14 let. Skupaj je osvojil štiri kolajne na evropskih in svetovnih prvenstvih za mlade. Od 2007 je član reprezentance A. Visok zmogljivostni rating je dosegel na olimpijadi v Bakuju 2016 (2740) in na ekipnem EP na Kreti 2017 (2747). Leta 2017 se je uvrstil na svetovni pokal, leto kasneje je bil 83. na svetovni lestvici.

Selektor članske reprezentance Matjaž Mikac je ocenil, da sta v prvih slovenskih ekipah izkušeni šahisti in šahistke, sposobni igranja na višji ravni, kot to kažejo ratingi. V drugih ekipah pa so mladi s priložnostjo za nabiranje izkušenj.

»Prvih 15 reprezentant na EP ima povprečni rating prek 2600 točk, ki ga v slovenski vrti posamično dosega le Lenič. To kaže, kako močne ekipe prihajajo k nam,« je dodal Mikac.

Aljoša Grosar, selektor ženske članske reprezentance, je o ciljih ekipe povedal: »Prva ekipa ima 16. povprečni rating med 31 ekipami. Želim si, da se naše šahistke ne bi ustrašile močnejših ekip ter da ne bi preveč podcenjevale slabših. S tem bi ne le potrdile povprečni rating, ampak prišle med deseterico, kar je naša velika želja.«