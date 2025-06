Slovenci na pragu poti v Beograd

Vaterpolisti Slovenije so na kvalifikacijskem turnirju za evropsko prvenstvo 2026 v Beogradu v Kranju premagali Poljsko s 13:11 (4:2, 1:4, 4:1, 4:4) in naredili bržkone ključni korak v boju za tretji zaporedni nastop na tekmovanju za najboljšega na stari celini.

Po petkovi zmagi nad Češko z 19:8 bodo uvrstitev na EP skušali potrditi že v torek ob 18. uri na tekmi z Veliko Britanijo. Veliki favorit skupine je Nizozemska, ki je prav tako dobila uvodni tekmi, ekipi pa se bosta srečali v sredo ob 19. uri.

Pred tednom dni je Slovenija v okrnjeni postavi na turnirju na Slovaškem Veliko Britanijo že premagala s 17:9 in je favorit tudi na torkovi tekmi. Na EP s turnirja v Kranju potujeta najboljši ekipi.

Slovenski vaterpolisti so se na letnem bazenu v Kranju tokrat poigrali z živci svojih navijačev. Nace Štromajer, Jurij Seljak, Enej Potočnik in Aljaž Troppan so sicer poskrbeli za dobljeno prvo četrtino s 4:2, v drugem pa je zadel le Matija Bernard Čanč, kar so gostje izkoristili za vodstvo ob menjavi strani s 6:5.

Izključitev Štromajerja v uvodu v drugi del je prestavljala novo nevarnost, posebej ob dejstvu, da je pomen obračuna tudi psihično vplival na ekipo in Aleksander Cerar je iz petmetrovke zadel le vratnico.

Vukašin Stefanović, Čanč in Troppan pa so v nadaljevanju z goli poskrbeli za preobrat. Za 9:7 in mirnejše nadaljevanje je devet sekund pred koncem četrtine z drugim golom poskrbel Potočnik.

Ko sta bila Troppan in Potočnik uspešna še v zadnjem delu za vodstvo z 11:7, je nova zmaga začela dobivati obliko. Poljaki se niso vdali, a sta Troppan s še četrtim golom in izkušeni Benjamin Popović z zadetkom za 13:9 poskrbela za varno razliko.