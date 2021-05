Slovenci ne popuščajo: še naprej so med glavnimi pri žetvi odličij

Peter Kauzer je pri 37 letih obogatil svojo izjemno zbirko odličij. FOTO: Nina Jelenc/KZS

Domov z mešanimi občutki

Dvaindvajseto evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah se je po nizu uspehov končalo z rahlim razočaranjem za slovensko reprezentanco.namreč ni uspelo še tretjič zapored osvojiti zlate kolajne med kanuisti, zadovoljiti se je moral s šestim mestom, medtem ko je bronasti z zadnjega svetovnega prvenstvapristal na enajsti stopnički. Toda bera treh odličij, za katero so poskrbeli kajakašicaz drugim mestom ter kajakašin moštvo kanuistov kot tretjeuvrščeni, ni nikogar pustila ravnodušnega.Dosežki iz Ivree imajo dodatno težo, saj se bodo že čez poltretji mesec začele olimpijske igre, na katerih bodo Slovenijo zastopali štirje čolni in poskušali dodatno začiniti tekmovalno sezono. Svetovna prvakinja Terčeljeva si je pot v Tokio zagotovila že pred EP, o preostalih treh vozovnicah pa so odločali rezultati minulega konca tedna. Slednjič so si jih prislužili najbolj izkušeni: Kauzer, ki bo na Japonskem branil srebrno kolajno iz Ria 2016, kanuistkain Savšek.Slednji je bil na EP izjemno stanoviten vse do spopada elitne deseterice, saj je bil tretji v kvalifikacijah in drugi v polfinalu, v finalu pa je morda plačal ceno tudi za psihično zahteven dvoboj za mesto v olimpijski posadki. Božič je bil resda uspešnejši na SP 2019, v naslednjih internih preizkušnjah – na lanskem EP v Pragi, na letošnjih izbirnih tekmah in včeraj v Italiji –, pa se je v ospredje izstrelil Savšek.Slovenski vrhunec EP v Ivrei sta bila vendarle sobotna nastopa najboljših kajakašic in kajakašev. Eva Terčelj je zaostala le za Avstrijko(za 0,47 sekunde) in prvič osvojila odličje med posameznicami na prvenstvih stare celine, ki sicer ni bilo tako žlahtno kot kolajna s SP 2019, a v njenih očeh ni bilo veliko razlike. »Prav nič ni grenkega priokusa. Ne belim si glave z ugibanjem, kje sem izgubila zlato kolajno, s srebrno sem več kot zadovoljna. Lep čas sem potrebovala, da sem se spoprijateljila s progo in v kvalifikacijah se morala celo na popravni izpit. To je bil dodaten trening, ki mi je prišel prav na zahtevnejši postavitvi proge za polfinale in finale. Povsem sem bila osredotočena na to, kako moram veslati v močnem toku, čeprav nisem imela najboljšega občutka. Bile so še rezerve ...« je pojasnila 29-letna Ljubljančanka.Peter Kauzer bo 8. septembra dopolnil že 38 let, a vedno znova dokazuje, da še zdaleč ni za staro šaro. V Ivrei je spustil predse le Čehain Italijana, čeprav bi bil lahko razplet tudi drugačen. »Pri zadnjih protitočnih vratcih sem izgubil naslov prvaka, moram pa priznati, da mi je že primanjkovalo moči. Z zadnjimi atomi sem prišel do zelo zadovoljivega rezultata. Veliko mi pomeni tudi četrta zaporedna uvrstitev na OI, saj še nikoli nisem napadal iz ozadja. Stopnjeval sem svoje nastope vesel sem, da mi je uspelo,« je poudaril Kauzer.Trikratnega evropskega prvaka v letih 2015, 2019 in 2020 Benjamina Savška so medtem prevevali mešani občutki: »Nisem najbolj zadovoljen, v finalu sem želel več. Sem v odlični formi, zato bi se lahko poleg tretje uvrstitve na olimpijske igre veselil še kolajne. Usodna je bila kombinacija nekje na sredini proge. Tam sem zašel z idealne linije in izgubil nekaj časa,« je dejal 34-letni Ljubljančan, ki je prepustil prestol Francozu