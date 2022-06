Slovenci s skromnimi napovedmi za Budimpešto

Šesterica slovenskih plavalcev v madžarsko prestolnico odhaja zadržano, na testno tekmo, saj po vrsti poudarjajo, da je svetovno prvenstvo le prehodna postaja in da so si za vrh sezone izbrali avgustovsko evropsko prvenstvo v Rimu. Ne glede na formo reprezentantov letošnji dosežki razkrivajo, da v Sloveniji trenutno ni plavalcev, ki bi v svetovni konkurenci lahko posegali po najvišjih mestih. Glavni vrh sezone bo zato prvenstvo stare celine, kjer bo konkurenca primernejša za spogledovanje s stopničkami.

V širšem krogu kandidatov za veliki finale na 200 m prosto sta z letošnjima dosežkoma na 200 m prosto Ravenčanka Janja Šegel in Mariborčanka Katja Fain, ki pa bi morali za preboj med najboljšo osmerico še izboljšati osebne rekorde. Fainova se bo predstavila še na 400 m prosto, Šeglova na 100 m prosto.

»To ne bo moja glavna tekma sezone. To bo EP, bom pa se potrudila, da po najboljših močeh odplavala svoje najboljše rezultate, potem pa bomo videli, kam me bo to popeljalo,« pred odhodom na Madžarsko pravi Fainova. »Dobro delam in dvigujem formo. Veselim se svetovnega prvenstva in sredozemskih iger, saj vem, da lahko dosežem še boljše izide kot v preteklih mesecih. Zadovoljna pa bom s kakršno koli uvrstitvijo, saj to ni moja glavna tekma v sezoni,« pa je za Plavalno zvezo Slovenije dodala Šeglova.

Vedno tudi nekaj loterije

Evropsko prvenstvo je glavni cilj tudi za najizkušenejšega v reprezentanci Triglavana Petra Johna Stevensa. Vrhunski izid na 50 m prsno mu v sezoni še manjka, a je tik pred SP začel stopnjevanje forme. Prav velike razlike med evropskim in svetovnim prvenstvom ni in kot pravi Stevens, ki se zanaša tudi na bogate izkušnje, je presenečenje možno: »Tekma na 50 m prsno je vedno tudi malo loterija.«

Vsekakor je jasno, da se mu ponuja izjemna priložnost za viden dosežek. Ob kaznovanih Rusih, bosta manjkala tudi odlični Belorus Ilija Šimanovič, nastop je odpovedal tudi prvi zvezdnik prsnega plavanja Adam Peaty.

»Moj cilj je finale, za to pa bo verjetno treba plavati osebni rekord,« dodaja Stevens. Manjše možnosti za vidna mesta imata Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije na 50 m prosto in delfin ter Tara Vovk iz PK Ljubljana na 50 m prsno. Klančarjeva se je spomladi po večmesečni odsotnosti zaradi poškodbe vrnila v bazene in nikakor še ni v formi, s katero bi lahko napovedovala nove presežke. Vovkova pa je marca presenetila s slovenskim rekordom 31,12 na 50 m prsno, žal pa nedavno izgubila del dragocenega treninga zaradi okužbe s koronavirusom.

V ekipi pa izstopa dejstvo, da Slovenija v Budimpešti ne bo zastopana s katero od ženskih štafet. Fajnova, Šeglova in Klančarjeva, pomagala jim je še Radovljičanka Tjaša Pintar, so lani blestele na evropskem prvenstvu, kjer so na 4 x 100 m prosto osvojile sedmo mesto, na 4 x 200 m prosto so bile devete. Tudi lani se je ponovila večkrat videna zgodba lovljenja olimpijske norme z žensko štafeto, kjer Slovenke vsake štiri leta presenetijo s prebojem v širši svetovni vrh, kasneje pa gre za projekt, ki nekako nenačrtno počiva do naslednjih iger. Tokrat naj bi štafeta dobila priložnost na sredozemskih igrah in ob dobrem dosežku nato tudi na evropskem prvenstvu.

V daljinskem plavanju se bo še enkrat več predstavila dolgoletna reprezentantka in olimpijka iz radovljiškega kluba Špela Perše.

Optimističen pa ostaja selektor Gorazd Podržavnik: »Moj cilj je, da na tem prvenstvu presežemo 9. mesto zadnjih prvenstev. Anja Klinar je bila deveta leta 2015 in leta 2017, Tjaša Oder pa je bila dvakrat deveta na prvenstvu leta 2019.«