Slovenci sedmič doslej na euro v dvorani

Slovenija se je že šestič zapored uvrstila na EP. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu se je v Laškem po zmagi proti Latviji s 5:3 (4:2) sedmič v zgodovini uvrstila na evropsko prvenstvo. V skupini 6 kvalifikacij za nastop na EP 2022 so v zadnjem kolu varovancipotrebovali točko, a so z zmago zanesljivo potrdili šesti zaporedni nastop na zaključnem turnirju stare celine. Prvenstvo bo na Nizozemskem med 19. januarjem in 6. februarjem prihodnje leto.Slovenija je doslej šestkrat igrala na evropskih prvenstvih, in sicer v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016 in 2018.Horvatovi izbranci so Latvijce v teh kvalifikacijah premagali že na prvi medsebojni tekmi, bilo je 1:0. V Laškem pa 58. reprezentanca sveta prav tako ni mogla presenetiti na lestvici precej višje uvrščene Slovenije (17.). Ta je dobila še tretji medsebojni obračun.Je pa latvijska reprezentanca v Laškem pokazala, da bo trd oreh. Povedla je že po 33 sekundah, ko je zade. Slovenci so že slabo minuto in pol kasneje vodili. V razmiku 15 sekund sta za to poskrbelain avtogol. Le dobri dve minuti kasneje je za izenačenje z drugim zadetkom poskrbel Matjušenko.Izid polčasa sta v 18. in 20. minuti za mirnejši odmor postavila. V prvem polčasu je slovenska izbrana vrsta dvakrat stresla okvir vrat, Latvijci pa enkrat.V drugem polčasu je po 79 sekundah Čujec, odigral je 125. tekmo za reprezentanco, zadel še drugič. Latvijcem je upanje vlilv 31. minuti, kaj več pa jim ni uspelo.Po šestih tekmah je slovenska izbrana vrsta zbrala 12 točk, šest več od tretje Latvije. Vodilna Španija ima po petih zmagah 15 točk, v večernem sporedu pa se bo pomerila z zadnjeuvrščeno Švico, ki je brez točk.Na EP se bo uvrstilo osem zmagovalcev kvalifikacijskih skupin ter šest najboljših drugouvrščenih ekip. Za zadnje prosto mesto pa se bosta v dveh tekmah pomerila še sedma in osma drugouvrščena ekipa iz posameznih skupin. Prvenstvo bo na Nizozemskem med 19. januarjem in 6. februarjem prihodnje leto.Do tega trenutka so si nastop na EP poleg Slovenije in Španije priborile še Hrvaška, Rusija, Azerbajdžan, Bosna in Hercegovina, Kazahstan, Italija, Gruzija ter gostiteljica Nizozemska.