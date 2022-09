Slovenci sklenili vrnitev med evropsko elito

Vaterpolska reprezentanca Slovenije je na 35. evropskem prvenstvu v Splitu izgubila še tekmo za 15. mesto. Z 11:5 (3:2, 3:1, 2:2, 3:0) jo je po pričakovanjih premagala Slovaška.

Slovenski vaterpolisti so sklenili četrto sodelovanje na evropskih prvenstvih, po Firencah 1999, Kranju 2003 in Beogradu 2006. Tokrat sicer niso dosegli zmage, pomembno pa je, da ima Slovenija po skoraj desetletju vnovič reprezentanco, ki se lahko kosa vsaj s spodnjim domom elite evropskega vaterpola.

Ključna za ekipo je bila tekma skupinskega dela z Izraelom, kjer je varovance Krištofa Štromajerja pokopala nezbranost v uvodu in neučinkovitost v drugi in tretji četrtini. V nasprotnem bi se ekipa borila za uvrstitev do 9. do 12. mesta. Tudi Malta je nasprotnik, s katerim je Slovenija igrala enakovredno, vsaj na papirju pa je bila na sklepni tekmi favorit Slovaška.

Slovenci, brez obolelega drugega vratarja Jureta Betona, poškodovanega Aleksandra Cerarja in izkušenega Martina Puša, ki je predčasno odpotoval domov, so tekmo s Slovaki odlično odprli. Martin Stele in 43-letni Matej Nastran sta v prvem delu poskrbela za vodstvo z 1:0 in 2:1. Pa tudi začetek drugega dela je bil dober, ko je Benjamin Popović, na prvenstvu je dosegel kar sedem golov, poravnal na 3:3.

Kako bi se tekma razpletla, če bi sodnika po očitnem prekršku nad Jašo Kadivcem sredi drugega dela dosodila petmetrovko, je težko napovedati. A dejstvo je, da so Slovaki iz nasprotnega napada nato dosegli gol za 4:3. Popović je nato zadel stičišče vratnice in prečnika, kazen pa je sledila takoj nato. Razpoloženi Samuel Balaz pa je z dvema goloma povišal na 6:4.

V tretjem delu sta Stele s petmetrovke in Kadivec še znižala na -2, nato pa je Slovence spravljal v obup vratar Tomaš Hoferica, ki je skupaj zbral kar 15 obramb. Priložnost, da vsaj polepša poraz, pa je v zadnjem delu zapravil še Jan Justin s petmetrovke, ki je Hoferico sicer ukanil, žogo pa je ustavila vratnica.

Za slovenski vaterpolo velja, da na EP sicer ni dosegel zmage, po 15 letih pa ima spet reprezentanco, ki je v kratkem obdobju izjemno napredovala in ob pravilni usmeritvi zveze se igralcem obeta upanje, da kaj hitro postanejo stalni del evropske šestnajsterice reprezentanc, ki sodelujejo na evropskih prvenstvih.

Vse do sobote bodo zdaj oči navijačev uprte v sklepne boje. Že danes je na sporedu četrtfinale. Izrazita favorita za polfinale sta Madžarska v dvoboju s Črno goro in Hrvaška proti Gruziji. Najbolj napet obračun gre pričakovati v dvoboju med Španijo in Grčijo, Italija pa je v boju s Francijo sicer favorit, a so Francozi na EP presenetili v osmini finala, ko so izločili Srbijo.