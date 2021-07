Slovenci so se izognili karanteni, Hrvat ne

Slovenskim olimpijcem v kajaku in kanuju, ki se že več kot en teden pripravljajo na Japonskem, vsaj za zdaj ne bo treba v samoosamitev, čeprav je bil na njihovem letalu okužen potnik. To pa ne velja za tri druge športnike, ki so v Tokio prišli z istim letalom. Hrvaški kanuist Matija Marinić je namreč danes dobil obvestilo, da mora v karanteno. Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, nihče ne zna pojasniti, zakaj so sprejeli takšno odločitev, zaradi katere morata v samoosamitev zaradi novega koronavirusa poleg Hrvata še ukrajinska kajakašica in kanadski kanuist.



»Že pri prihodu na Japonsko smo zaznali vrsto nelogičnih pravil in postopkov, povezanih z aktualnim stanjem, naš primer pa je še posebno bizaren. Slovenci in Novozelandci, ki so ves čas z nami v mehurčku, treninge lahko nadaljujejo, mi ne. Od jutra pošiljamo pritožbe na številne naslove, upam, da nam bo kdo znal prisluhniti. Želimo le trenirati, pripravljeni smo se izogniti vsem stikom z drugimi. Vemo, da je to mogoče, nekaj takega je bilo z Britanci, ki so na seznamu najbolj tveganih skupin,« je dejal Marinićev trener Stjepan Perestegi, ki se prav tako že nahaja v karanteni.



»Za nami je deset dni testiranj, osem testov smo opravili na Japonskem. Cepljeni smo, nimamo nobenih simptomov bolezni, ne vemo pa ničesar o okuženem potniku, kje in kdaj se je okužil. Razočarani smo, ker je zaradi prekinitve treninga ogrožen moj nastop na igrah, za katere se pripravljaš vse življenje,« pa ne skriva razočaranja hrvaški kanuist.

