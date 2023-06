Slovenci ugnali olimpijske prvake

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi prvega turnirja sezone v ligi narodov v Nagoji na Japonskem zabeležila drugo zmago. S 3:1 (23, 18, -21, 22) je premagala olimpijske prvake Francoze.

Slovenska izbrana vrsta, ki jo s klopi vodi romunski strateg Gheorghe Cretu in v kateri manjka dolgoletni korektor Tonček Štern, se je po sredini zmagi proti Srbiji (3:1) ter predvsem četrtkovem presenetljivem porazu proti Bolgariji (0:3) hitro pobrala in premagala francosko izbrano vrsto.

Po izenačenem prvem nizu, ki ga je Slovenija dobila po dveh zaporednih francoskih napakah pri izidu 23:23, sta bila v drugem odločilna delni izid 5:0 na začetku niza in samozavestnejše slovensko nadaljevanje. V tretjem je bila boljša sicer prav tako oslabljena Francija, v četrtem pa je predvsem po zaslugi odličnega bloka v drugi polovici niza Slovenija vknjižila nove tri točke.

Slovenija je dodobra izkoristila boljši blok v odločilnih trenutkih, sicer pa sta bili moštvi po številu uspešnih napadov povsem izenačeni (46:46). Francozi so napravili tri napake več (35:32).

Po tekmi je selektor Cretu poudaril: »V prvi vrsti smo v primerjavi s prejšnjo tekmo proti Bolgariji (0:3) zdaj popravili pristop. Tekmec te lahko vedno spravi pod pritisk, a če nimaš pravega pristopa, lahko hitro zapustiš igrišče. Četudi smo le v določenih trenutkih dobro servirali in tekmecu ponudili veliko priložnosti v protinapadih, je bil v ključnih trenutkih pristop pravi, tudi v tretjem nizu, ko so bile glave vroče in bi lahko obe ekipi dobili niz. Ponosen sem na fante, ne gre zgolj za odbojko, delamo še na precej več stvareh, na povezavah, kako se odzvati v pomembnih trenutkih. Kar letos prihaja, je zgolj visoka raven, vsi se želijo dokazati.«

Najboljši posameznik dvoboja je bil Rok Možič z 21 točkami, 16 jih je dodal kapetan Tine Urnaut. Pri Francozih je Timothee Carle dosegel 16 točk.

Slovenci bodo zadnjo tekmo na prvem turnirju odigrali v nedeljo proti Iranu, začela se bo ob 5.40.