Slovenija je ugnala še Bolgarijo in se povzpela med osmerico

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v drugem nastopu na tretjem turnirju lige narodov v Gdansku po Srbiji (3:0) premagala še Bolgarijo. Z zmago s 3:1 (22, -22, 18, 16) so izbranci selektorja Marka Lebedewa skočili na osmo mesto, ki po koncu ligaškega dela prinaša nastop na zaključnem turnirju osmerice.

Slovenski odbojkarji so upravičili vlogo favoritov in premagali Bolgarijo. Poleg tega pa so pomembno zmago slavili tudi Italijani, ki so proti Iranu slavili uspeh s 3:1 v nizih.

S tem so Iranci ostali pri 14 točkah in zdaj za osmo Slovenijo zaostajajo za točko. Zmaga v petek ob 17. uri prav proti azijskemu predstavniku bi tako Slovencem že na široko odprla vrata do Bologne, kjer bo zaključni turnir na sporedu med 20. in 24. julijem.

Po dvoboju proti Iranu Slovenijo v nedeljo čaka še zadnja tekma ligaškega dela. V Gdansku bo izzvala gostitelje Poljake.