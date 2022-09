Slovenija svetovno prvenstvo začenja s tekmo proti Portoriku

Na njem bo Slovenija nastopila le z moško ekipo, ki jo sestavljajo Darko Jorgić, Deni Kožul, Peter Hribar in Tilen Cvetko. Slovenci bodo nastopali v skupini 1, njihovi prvi tekmeci pa bodo Portoričani. Poleg omenjenih reprezentanc skupino sestavljajo še Kitajska, ZDA in Tajska. V osmino finala se bosta uvrstili dve najboljši ekipi iz sedmih predtekmovalnih skupin in še dve najboljši tretjeuvrščeni.

Slovenci bodo ciljali na drugo mesto za nepremagljivimi Kitajci, za njega se naj bi potegovali prav s prvimi tekmeci, Portoričani, nekaj manj možnosti za uvrstitev pa imajo ZDA, ki bo nastopila oslabljena, in Tajska. Recept Slovencev je jasen, in je podoben kot v letih, ko so reprezentanco sestavljali Bojan Tokić, Jan Žibrat, Saš Lasan, Mitja Horvat...; prvi lopar, tak naziv je Tokiću, ki za reprezentanco ne igra več, že pred leti prevzel Jorgić, osmi igralec sveta, bo poskušal osvajati dve točki, za zmagovalno tretjo pa bo moral priskrbeti nekdo drug.

»Kitajci so nepremagljivi, a smo zadovoljni, da so v naši skupini, saj to pomeni, da se z njimi do finala ne moremo pomeriti. Vsi drugi bodo nevarni, a premagljivi, zato je naš cilj drugo mesto,« je pred začetkom prvenstva dejal Jorgić, ki bo na Kitajskem podaljšana roka selektorice Andreje Ojsteršek Urh. Ta je zaradi okužbe z novim koronavirusom ostala doma, a bo vseeno v stiku z igralci in bo tekme vodila iz domovine.

Prvi tekmec Slovenije, Portoriko, doslej ni beležil večjih uspehov, a je v vzponu in vsekakor zelo nevaren. Njegov prvi igralec je Brian Afanador, 69. igralec sveta (69.), med najboljšimi dvestotimi igralci sta še Daniel Gonzalez (112.) in Angel Naranjo (186.).

Prvi favorit moškega in ženskega dela prvenstva je Kitajska, ki ima doslej 21 naslovov tako pri moških kot pri ženskah. Zadnji, ki so bili uspešnejši od Kitajcev so bili leta 2000 Švedi, Kitajke so zadnjič naslov oddale leta 2010 Singapurke. Prvenstva sicer potekajo na dve leti. Pri moških je z 12 naslovi druga najuspešnejša država Madžarska, a je zadnjo kolajno osvojila davnega leta 1979, Japonska jih ima sedem. Pri ženskah ima Japonska osem naslovov, Romunija pa pet.

Slovenija na svetovnih prvenstvih še nima medalje, tako fantje kot dekleta pa imajo bron z evropskih prvenstev.