Slovenija v Parizu najprej s Kanadčani

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo prvo tekmo na poletnih olimpijskih igrah v Parizu igrala 28. julija proti Kanadi. Slovenijo v South Paris Areni I nato čakata še dva obračuna skupinskega dela tekmovanja proti Srbiji in Franciji.

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je razkrila spored tekem na olimpijskem turnirju v Parizu. Boj za odličja se bo začel 27. junija z jutranjo tekmo med Japonsko in Nemčijo, v nadaljevanju pa se bodo med seboj merile še reprezentance Italije in Brazilije, Poljske in Egipta ter ZDA in Argentine.

Drugi dan tekmovanja bo namenjen prvim dvobojem ženskih reprezentanc ter tekmama med Francijo in Srbijo ter Slovenijo in Kanado. Slovence obračun s Kanadčani čaka ob 21. uri. Drugo tekmo bodo Slovenci igrali 30. julija, ko se bodo v South Paris Areni I ob 17. uri pomerili s Srbi. Za konec skupinskega dela olimpijskega turnirja varovance Gheorgheja Creţuja čaka še tekma z gostitelji in aktualnimi olimpijskimi prvaki Francozi, ki bo 2. avgusta ob 17. uri.

Četrtfinalni dvoboji za moške bodo 5. avgusta, polfinalni tekmi bosta 7. avgusta, v boj za olimpijski prestol in kolajne pa se bodo najboljše reprezentance podale 9. in 10. avgusta.