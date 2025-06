Slovenke gladko prek domače ovire

Slovenske odbojkarice so v zlati ligi prišle še do druge zmage. Potem ko so na prvi tekmi v Bakuju gladko ugnale Madžarke, so bile tokrat boljše še od gostiteljic turnirja Azerbajdžank – 3:0 (16, 19, 23).

Slovenke so dvoboj začele z isto postavo kot proti Madžarkam, le na mestu libera je priložnost dobila Katja Banko. Tako kot na prvi tekmi so imele Slovenke na začetku nekaj težav, največ na sprejemu, posledica tega je bila, da so zaostajale z 3:6. A so hitro ujele ritem, izenačile na 6:6, prvič pa povedle po asu Nike Milošič za izid 8:9. Mlada slovenska blokerka je bila nasploh prvo ime prvega niza, v njem je dosegla sedem točk, štiri z asi.

Slovenija je nastopila v postavi: Pavlović Mori 9 (2 asa, 3 bloki), Godec, Lorber Fijok 13 (1, 2), Jurič, Zatković 7 (1, 1), Šiftar 18 (1 blok), Frelih 3, Velikonja Grbac 3, Milošič 9 (4, 2), Kukman, Mazej, Planinšec 5 (1, 1), Banko, Halužan Sagadin 1 (1 as).

Milošičevo je selektor Alessandro Orefice v drugem nizu poklical na klop, enako velja za Evo Zatković, nadomestili sta ju Mirta Velikonja Grbac in Polona Frelih. Gostiteljice so se nato še nekako držale do izida 17:20, z delnim izidom 4:1 so Slovenke prišle do zaključne žoge, drugo je izkoristila Frelih.

Tretji niz je bil najbolj izenačen. Končnica je bila sicer negotova, veselje pa je vendarle prinesla Sloveniji, pri kateri je bila z 18 točkami najučinkovitejša Mija Šiftar.

Naslednji sklop tekem bodo Slovenke odigrale konec naslednjega tekma na Portugalskem, v soboto jih čaka obračun z Ukrajino, dan pozneje pa še s Portugalsko.