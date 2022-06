Slovenke izpustile priložnost

Na svetovnem prvenstvu v plavanju in vodnih športih so razdelili prve komplete odličij v bazenskem plavanju. Vnovič na tekmovanju izstopa ameriška zvezdnica Katie Ledecky, ki je bila spet najboljša na 400 m prosto. To je bilo skupno že njeno 16. zlato odličje na SP! Slovensko plavanje je zamudilo priložnost za zgodovinski ženski štafetni nastop. Prav ob koncu dneva so prireditelji razdelili odličja v ženski konkurenci na 4 x 100 m prosto. Po pričakovanjih so zmagale olimpijske prvakinje Avstralke pred presenetljivo srebrnimi Kanadčankami in Američankami. Priložnost za zgodovinski finalni nastop bi imele v Budimpešti tudi Slovenke, saj je lani dosežen slovenski rekord na 4 x 100 m prosto le pol sekunde slabši od dosežka, ki je danes zadostoval za finale. Morebiti je ekipa opravičeno ostala doma, saj Neža Klančar po lanski sanaciji poškodbe še ni pokazala povsem vrhunske forme v letu 2022.

Francoz Leon Marchand je z zmago presenetil na 400 m mešano. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Po drugi strani pa je tako kot Katja Fain in Janja Šegel, ki sta v primerjavi z lansko sezono že potrdili napredek, kot udeleženka SP od lanskih finalistk evropskega prvenstva manjka le Radovljičanka Tjaša Pintar. Vsekakor kaže, da se v slovenskem taboru ponavlja vzorec, da štafeta dobi priložnost le vsaka štiri leta v lovljenju olimpijske norme. V drugačen pristop stroke v skoraj dveh desetletjih od iger 2004 v Atenah niso prepričali niti tri udeležbe na olimpijskih igrah, lanski finale na evropskem prvenstvu in kolajna na 4 x 200 m prosto z EP 2012 v Debrecenu.

Skupaj so prireditelji danes razdelili pet kompletov odličij. V uvodu v tekmovanje je na 400 m prosto presenetil Avstralec Elijah Winnington, ki je tesno ugnal prvega favorita, Nemca Lukasa Märtensa. Bron je osvojil Brazilec Guilherme Costa. V ženski konkurenci je bila razred zase 25-letna Ledeckyjeva z rekordom prvenstev 3:58,15 pa je na nižje stopničke slavnostne razglasitve najboljših porinila 15-letno Kanadčanko Summer McIntosh in rojakinjo Leah Smith. Američani s slovitim Caelebom Dresslom, ki je osvojil že 14. zlato na SP, so dobili tudi moško štafetno tekmo na 4 x 100 m prosto pred Avstralijo in Italijo. Konkurenco je z izjemnim prsnim plavanjem na 400 m mešano presenetil 20-letni Francoz Leon Marchand, ki je s 4:04,28 le tesno zgrešil svetovni rekord Michaela Phelpsa. Za njim sta v cilj prišla Američana Foster Carson in olimpijski prvak Chase Kalisz.