Slovenke spet pripravile dramatično končnico

Ženski odbojkarski reprezentanci Slovenije in Estonije sta se v srebrni evropski ligi pomerili še drugič v 12 dneh. V Tartuju sta še enkrat pokazali izenačenost, tako kot v Mislinji je bilo za zmago tudi tokrat potrebno pet nizov. Za razliko od prve tekme so bile tokrat boljše Estonke, ki so zmagale s 3:2 (25, 20, -25, -23, 10). Za Slovenke je bil to tretji poraz na peti tekmi lige, bi pa bilo lahko tudi drugače. Prva dva niza so bolje začele, v prvem so še vodile z 21:17, v drugem 19:18, a v končnicah niso bile dovolj zbrane.

A zaostanek 0:2 jim ni vzel volje, dobile so naslednja dva izenačena niza. V tretjem so že bile blizu poraza, saj so zaostajale z 22:24, a je Mija Šiftar izenačila, Šiftarjeva pa je nato ubranila še eno točko, na koncu pa tudi poskrbela za zmago 27:25. Tudi v četrtem nizu so že zaostajale 14:18, vendar jim je uspel preobrat. Na 22. točki so tekmice ujele, takoj tudi prehitele, že prvo zaključno žogo pa je z blokom izkoristila Saša Planinšec. V »tie breaku« so domače povedle s 3:0 in 7:3, Slovenke so se nekajkrat približale na točko zaostanka, nazadnje na 8:9, končnica pa je prepričljivo pripadla Estonkam.

Naslednji izziv Slovenk bo v soboto Portugalska

Izbranke Marca Bonitte, pri katerih je Šiftarjeva dosegla 23, od tega štiri z asi, Eva Zatković pa 18 točk, s petimi bloki pa se je izkazala tudi Planinščeva, se bodo v naslednjem krogu v soboto v Mariboru pomerile s Portugalsko, ki je bila boljša v prvi medsebojni tekmi.