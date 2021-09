Slovenki rešili balvansko uganko

Vita Lukan in Lučka Rakovec sta napredovali v polfinale balvanov na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Moskvi. V sobotni polfinale najboljše dvajseterice sta od slovenske četverice napredovali Lukanova, ki si je s štirimi vrhovi in petimi conami zagotovila 11. dosežek ženskih kvalifikacij, ter Rakovčeva, ki je bila s tremi vrhovi in štirimi conami na 13. mestu. Polfinale je bil predaleč za olimpijko Mio Krampl, ki je kvalifikacije sklenila na 29. mestu, in Katjo Debevec na 35. mestu. Kramplova, ki je bila v hitrosti v četrtek 23., bo nastopila tudi v težavnosti. Za Debevčevo pa se je prvenstvo v Moskvi že končalo.



Popoldne čakajo balvanske kvalifikacije tudi moške, slovenske barve v Moskvi zastopajo aktualni evropski prvak v balvanih Jernej Kruder, tudi svetovni podprvak iz leta 2014, Anže Peharc, Gregor Vezonik, tretji na svetovnem prvenstvu v balvanih v Innsbrucku pred tremi leti, Zan Lovenjak Sudar in Matic Kotar. Polfinale najboljše dvajseterice in finale najboljših šestih bosta za ženske na sporedu v soboto, za moške pa v nedeljo. Svetovno prvenstvo se bo nato nadaljevalo v ponedeljek s kvalifikacijami v težavnostnem plezanju s petimi Slovenkami in petimi Slovenci na startu. Prvenstvo se bo končalo v torek s polfinalom in finalom v težavnosti.



Olimpijska prvakinja iz Tokia Janja Garnbret, ki je na prejšnjem svetovnem prvenstvu pred dvema letoma v Hačiodžiju na Japonskem osvojila naslove svetovne prvakinje v balvanih, težavnosti in kombinaciji, se je odločila, da po zanjo zelo uspešnih olimpijskih igrah ne bo nastopila na SP v Moskvi.

