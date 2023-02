Slovenki se še ogrevata

Najboljši slovenski igralki golfa sta nastopili na turnirju evropske serije v Maroku z nagradnim skladom 450.000 evrov. Portorožanka Ana Belac je zasedla 24. mesto, Ljubljančanka Pia Babnik pa je drugič v dveh tednih zgrešila rez.

Medtem ko je bil za 26-letno Ano Belac to prvi turnir v sezoni, je sedem let mlajša Pia Babnik prejšnji teden nastopila na turnirju v Keniji z nagradnim skladom 300.000 evrov in prav tako zgrešila uvrstitev v zgornjo polovico nastopajočih.

Ana Belac je tridnevni turnir v Rabatu končala z rezultatom + 2 (74, 74, 73). Zmagala je Švedinja Maja Stark (- 12) pred rojakinjo Linn Grant (- 8) in zmagovalko prvega turnirja sezone v Keniji Adito Ašok iz Indije (- 7).

Zmagovalka je za nagrado prejela 67.500 evrov, drugo mesto je vredno 40.500 evrov, Ana Belac pa je zaslužila 5600 evrov. Obe slovenski golfistki bosta naslednji teden nastopili na turnirju v Savdski Arabiji, kjer si bodo udeleženke razdelile slabih pet milijonov evrov.