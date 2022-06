Slovenki v ZDA za slavo in zaslužek

Nelly Korda, branilka naslova na prvenstvu PGA v golfu ter njene izzivalke, med katerimi sta tudi najboljša Slovenki Pia Babnik in Ana Belac, se bodo ta teden borile za 8,5 milijona evrov. Kot so sporočili organizatorji tretjega majorja sezone, so s tem podvojili nagradni sklad glede na prejšnjo izvedbo.

Tretji ženski major v golfu bo v Congressional Country Clubu v Bethesdi, Korda pa bo skušala ponoviti lanski uspeh.

Če bo 23-letni igralki iz izjemno uspešne športne družine uspelo ubraniti naslov, bo v žep pospravila ček za 1,28 milijona €.

Predsednik turneje PGA Jim Richerson je dejal, da je odločitev o podvojitvi nagradnega sklada s 4,25 na 8,5 milijonov € posledica večje podpore sponzorjev ter želje po dvigu prepoznavnosti ženskega golfa.

S povečanjem nagradnega sklada na prvenstvu PGA je skupni boben za pet glavnih turnirjev zdaj vreden 35 milijonov € v primerjavi s 13 milijonov € za ista tekmovanja leta 2012.

Novico so pozdravile tudi igralke.