Slovenska ekipa v izolaciji zaradi pozitivnega testa

Z Atletske zveze Slovenije (AZS) so sporočili, da so organizatorji evropskega dvoranskega prvenstva na Poljskem izolirali slovensko ekipo zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus.



»Ekipa je bila v petek na testiranjih, rezultate, negativne, razen enega pozitivnega, pa smo dobili šele ob enih zjutraj. Kljub trudu potem osebja za drugo testiranje nismo dobili. Danes so ponovno testirali vse tiste, ki bi morali nastopiti v današnjem programu, na izide testov še čakamo. Ostale bodo prav tako testirali še enkrat,« je povedal direktor AZS Nejc Jeraša in dodal, da je bil na petkovih testih pozitiven le fizioterapevt Khalid Nasif, ki pa je bil pred odhodom na prvenstvo že cepljen.



Zaradi zapletov v ekipi je brez današnjega nastopa ostal Tilen Ovniček v predteku na 60 metrov, Neja Filipič pa je pravočasno opravila test in bo nastopila v kvalifikacijah troskoka ob 12.05. Danes bosta tekmovala še Tina Šutej v finalu skoka s palico (18.45) in Luka Janežič v finalu teka na 400 metrov (20.10).

