Slovenska kraljica zelenic med svetovno elito

Najboljša slovenska golfistka Pia Babnik ima že v najstniških letih za sabo izjemno bogato športno pot, pa čeprav je šele dobro začela tekmovati med svetovno elito. Tokrat je v središču pozornosti kar na začetku sezone, potem ko je na enem največjih turnirjev v ZDA osvojila tretje mesto kot najmlajša igralka v konkurenci.Njeni navijači in kolegi iz Golf kluba Trnovo so nadvse ponosni na njene dosežke. Mlada Ljubljančanka je svojo odločnost potrdila tudi pred mikrofoni ameriških medijev na mondenem igrišču Mission Hills Country Club v Rancho Miragu: »Želim postati številka 1.«

Nova prelomnica za mlado olimpijko

Izbrana družba družinskih članov, golfskih prijateljev in predstavnikov medijev je vselej nasmejano Pio pričakala v njeni športni bazi ob južni ljubljanski obvoznici, kjer se razprostira igrišče Golf kluba Trnovo. Sprejemi so postali že stalnica, saj 18-letna Ljubljančanka iz sezono v sezono napreduje tudi v konkurenci profesionalk. Zadnji uspeh, tretje mesto na uvodnem majorju sezone The Chevron Championship v ZDA, v konkurenci najboljših igralk sveta in z nagradnim skladom pet milijonov dolarjev, je nova prelomnica v karieri naše olimpijke iz Tokia.

Babnikova že tretje leto nastopa v evropski seriji, lani je osvojila skupno drugo mesto, s tem pa si je med drugim prislužila vabilo na prvega od petih velikih turnirjev v letu 2022. Priložnost je odlično izkoristila. Z igro in rezultatom v Kaliforniji je vnovič potrdila, da sodi v elitno serijo LPGA, a je udeležbo v tej seriji preložila na čas, ko bo končala gimnazijo Erudio; obiskuje tretji letnik. »Ja, zdaj me čakajo šolske obveznosti, hkrati pa bom kot običajno vsak dan trenirala tri do štiri ure. Naslednji turnir bo na začetku maja,« je trenutno 43. igralka na svetovni Rolexovi lestvici povzela svoj aprilski urnik.

S svojimi igrami in dosežki je že doslej veliko naredila za promocijo golfa na sončni strani Alp. »Televizijcem obljubim, da bom prišel brezplačno komentirat Pijine nastope, če bodo le kupili pravice za prenose turnirjev, na katerih bo nastopila,« je v prisotne medijske duše malo za šalo, a verjetno bolj zares dregnil Marko Šporar, tudi njen caddy na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu, ki običajno poskrbi za sprejem v domačem klubu.

Nobena senzacija

Oče in trener Aleš Babnik, ki v ozadju ni skrival ponosa in veselja, sicer zelo umirjeno opisuje dogajanje okrog njegove hčerke. »Sodeč po odzivih organizatorjev turnirja in novinarjev jih Pia s tretjim mestom ni presenetila. To so sprejeli povsem normalno, saj poznajo njen razvoj in napredek, o njej že malodane vse vedo. Resda so malce poudarjali, da je stara komaj 18 let, nihče od njih pa tega dosežka ni označil za veliko presenečenje, še manj za senzacijo. Pia je bila namreč že novembra v močni konkurenci četrta. Takrat je premagala tudi tako vrhunski igralki, kot sta Lexi Thompson in Jessica Korda, ki je bila na zadnjem turnirju v Kaliforniji druga,« pravi Babnik.

Golf, ugotavlja, je vse bliže športnim navdušencem v Sloveniji: »Dojemanje golfa kot športa se je v Sloveniji močno popravilo. Počasi gre po sledeh v golfu razvitih držav. Zaostajamo pri vzgoji mladih, tudi zaradi manjšega števila mladih igralcev, čeprav golf stane podobno kot kateri koli drug šport. Denimo pri tenisu je ne odneseš ceneje, je pa v tej panogi več učiteljev in imajo starši več možnosti izbire. Pia je živ dokaz, da imamo dobre, vrhunske razmere za trening, na igriščih ni gneče, treniraš in igraš lahko ves čas. Kdor se želi posvetiti temu športu, ima na voljo zelo dobro infrastrukturo. Saj ne rečem, da ne bi mogla biti še boljša, toda glede na število igralcev tega za zdaj ne moremo pričakovati.«