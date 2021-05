Slovenska reprezentanca le še s teoretičnimi možnostmi za EP

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je vse dlje od nastopa na evropskem prvenstvu v Srbiji, Romuniji, Bolgariji in na Hrvaškem. V kvalifikacijah je doživela še tretji poraz, še drugič je morala priznati premoč Češki. Potem ko so bile Čehinje na prvem turnirju v Latviji boljše z z izidom 3:1, so tokrat v Zenici zmagale s 3:0 (18, 15, 22).



Slovenke imajo zdaj le še teoretične možnosti za napredovanje. Za ohranitev upanja potrebujejo pomoč Latvije, ki mora gostiteljicam turnirja, reprezentanci BiH, vzeti vsaj en niz. V tem primeru bi v zadnjem kolu Slovenija s prepričljivo zmago proti BiH še lahko prišla do nastopa na prvenstvu.



Čehinje, ki so se že pred tekmo uvrstile na prvenstvo, so bile v dvoboju s Slovenkami za razred boljše. Slovenska vrsta niti v enem nizu ni bila blizu zmagi, še najbližje je bila v tretjem nizu, ko se je v končnici tekmicam približala na dve točki zaostanka.



Točke za Slovenijo: Mori 4, Grudina 6, Lorber Fijok 3, Janežič, Eržen 4, Bračko, Zdovc Sporer, Zatković 8, Najdič, Velikonja Grbac, Boisa 1, Potokar 5, Mazej, Planinšec 2.



Vrstni red v skupini F: Češka 5:0, BiH 2:2, Slovenija 2:3, Latvija 0:4.

