Slovenska reprezentanca v Bolgariji tretja po prvem dnevu

Ekipa je dosegla dve zmagi, Tina Šutej je s 4,25 m slavila v skoku s palico, Klara Lukan pa je z 8:48,80 sekunde na 3000 m dosegla slovenski rekord za mlajše članice.



Drugi so bili Jerneja Smonkar z osebnim rekordom na 800 m (2:03,37), Luka Janežič z izidom sezone na 400 m (46,37) in Neja Filipič, ki je v troskoku z 14,21 m normo za olimpijske igre v Tokiu (14,32 m) zgrešila za 11 cm.



Tretja mesta so osvojili Anita Horvat na 400 m (52,94), na 100 m Maja Mihalinec Zidar (11,73) ter obe štafeti 4 X 100 m.

Četrti so bili Veronika Domjan v metu diska (52,83 m), na 400 m ovire Ian Matic Guček (51,45) in Agata Zupin, ki je s 57,39 tekla le stotinko slabše od svojega izida sezone. Sedemnajstletni Guček je na svojem prvem članskem nastopu za reprezentanco tekel tretji izid kariere.

