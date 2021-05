Slovenska štafeta z državnim rekordom v finale

Slovenska ženska plavalna štafeta z Nežo Klančar, Katjo Fain, Janjo Šegel in Tjašo Pintar se je na evropskem prvenstvu v Budimpešti z novim slovenskim rekordom 3:39,61 kot peta uvrstila v večerni finale na 4 x 100 m prosto. Glede na aktualno stanje na mednarodnih lestvicah se je štafeta uvrstila tudi na olimpijske igre v Tokiu. Slovenke so kar za 8,24 sekunde izboljšale prejšnji slovenski rekord, ki so ga leta 2012 dosegle mladinke Nastja Govejšek, Kaja Sajovec, Tjaša Pintar in Mojca Sagmeister ter Sloveniji priplavale zgodovinski prvi finale v tej prestižni plavalni disciplini na EP.



Zgodba skoraj spominja na sanjski razplet finala štafet 4 x 200 m prosto, ko so Sara Isaković, Anja Klinar, Urša Bežan in Mojca Sagmeister na EP 2012 prav tako na Madžarskem, takrat v Debrecenu, na 4 x 200 m osvojile bronasto odličje in se uvrstile na OI. Že v prvi predaji je s 54,49 Neža Klančar dosegla tudi nov slovenski rekord na 100 m prosto. Rekord z mladinskih OI 2018 v Buenos Airesu, kjer je osvojila odličje, je popravila za šest stotink sekunde. Pred tem je bila danes že rekordna na 50 m prosto (25,07), kjer si je priplavala polfinale. Lastno znamko s svetovnega prvenstva 2019 v Južni Koreji je izboljšala za pet stotink sekunde in se kot 15. prebila v polfinale.



Izjemna izida sta v štafeti dosegli tudi Fainova (54,77) in Šeglova (54,61) v drugi in tretji predaji, Pintarjeva (55,74) pa ima nekaj atomov rezerve za finale. Pred Slovenijo so se uvrstile Nizozemska (3:38,20), Danska (3:38,88), Velika Britanija (3:39,08) in Francija (3:39,25). Zaostale pa so Italijanke, Švedinje in Madžarke, ki bodo dopolnile finale. Dobro formo je v kvalifikacijah na 50 m prosto potrdila tudi Šeglova ki je s 25,56 osebni rekord popravila za dobri dve desetinki sekunde in bila 28. Slovenske nastope je na 400 m prosto odprl Martin Bau. S 3:51,89 je bil 22. Sašo Boškan je na 50 m hrbtno s 25,98 lasten slovenski rekord zgrešil za slabi dve desetinki sekunde in zasedel 38. mesto.

