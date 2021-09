Slovenski odbojkarji doživeli še drugi poraz v Ostravi

Italija : Slovenija 3:0 (25, 20, 23) Ostravar Arena, gledalcev 235, sodnika: Simonović (Srbija), Cambre (Belgija.).

Italija: Giannelli 4, Balaso, Galassi 10, Sbertoli, Romano 9, Anzani 3, Michieletto 17, Lavia 13, Piccinelli, Ricci, Pinali 1, Cortesia, Recine, Bottolo.

Slovenija: T. Štern 10, Pajenk 8, Kozamernik 5, Šket, Vinčić 1, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 2, Urnaut 6, Čebulj 8, Možič 5.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je doživela še drugi poraz na tem evropskem prvenstvu. Od našega moštva je bila prepričljivo boljša izbrana vrsta Italije, ki se je veselila zmage v treh nizih s 3:0 (25, 20, 23).Izbranci selektorjaso si sicer dobro začeli tekmo v Ostravi, v uvodnem nizu dolgo vodili, toda v prelomnih trenutkih so bili »azzurri« bolj zbrani in prvi niz dobili s 27:25. V drugem so bili Italijani boljši s 25:20, tretji niz pa so naši zahodni sosedi dobili s 25:23.Italijani tako v predtekmovalni skupini B ostajajo neporaženi, današnji neuspeh pa za Slovence (še) ni usoden. A bodo imeli slabše izhodišče pred izločilnimi boji. Kljub porazu so še vedno blizu drugemu mestu, o katerem bo odločala jutrišnja tekma med Čehi in »azzurri«, ki so si že zagotovili prvo mesto.