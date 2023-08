Slovenski odbojkarji ob slovesu legende do zmage

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Bolgariji danes v Mariboru premagala Egipt s 3:1 (-28, 20, 13, 18). Slovenci bodo v petek v Mariboru igrali še s Kamerunom. Slovenci so po koncu nastopov v ligi narodov dobili nekaj prostih dni, zdaj pa začenjajo sklepni del priprav na evropsko prvenstvo, ki bo v štirih državah potekalo konec avgusta in v začetku septembra.

Današnji tekmec na odbojkarskem spektaklu, kot so pri domači zvezi poimenovali dvojni spored v dvorani Tabor (popoldne so v ženski tekmi Slovenke izgubile z Azerbajdžanom z 2:3), je bil Egipt. A tekma je imela tudi precejšen simboličen pomen, saj je bila zadnja v karieri za izbrano vrsto za dolgoletnega člana Slovenije Mitjo Gasparinija.

Ta je danes 222. oblekel reprezentančni dres. V dolgi in uspešni karieri je zdaj 39-letni korektor osvojil srebrni kolajni na evropskih prvenstvih v letih 2015 in 2019, zlato (2015) in srebro (2011) v evropski ligi ter tretjo (2016) in drugo (2017) skupino svetovne lige.

Simbolična prekinitev v šesti minuti

Tekmo je začel, nato pa so jo prekinili pri šesti točki v prvem nizu, simbolično ob slovesu igralca s številko šest. V imenu igralcev se je z nagovorom na igrišču od dolgoletnega soigralca poslovil kapetan Tine Urnaut, z darilom pa predsednik zveze Metod Ropret.

Prvi niz so nato v razburljivi končnici dobili Egipčani. Ti so pred tem ubranili pet zaključnih žog, ko Slovenci nikakor niso znali priti do dveh točk prednosti v podaljšanem nizu, Egipt pa je nato že prvo priložnost spremenil v zmago s 30:28.

Nadaljevanje je bilo za Slovenijo boljše; v drugem nizu so bili afriški tekmeci blizu še do izida 17:15, po 23:19 pa so Slovenci gladko pripeljali niz do zmage. A je v tem nizu zaradi poškodbe moral z igrišča Dejan Vinčić, ki se je komajda vrnil v ekipo po operaciji komolca.

Rutinirano do zmage

Slovenci so stopnjevali ritem in v tretjem nizu tekmecem niso dovolili prav veliko priložnosti, hitro so si priigrali deset točk naskoka (19:9) in tudi zanesljivo zmagali.

Podobno je bilo nato v četrtem; Egipt je bil nazadnje blizu pri 17:16, a so potem domači pošteno stopili na plin in na hitro dosegli pet točk, po vodstvu 23:17 pa dvoboj rutinsko pripeljali do zmage.

Odbojkarji Slovenije bodo na EP v prvem delu igrali v Varni v Bolgariji. V predtekmovalni skupni bodo njihovi nasprotniki sogostitelji Bolgari, Hrvati, Finci, Španci in Ukrajinci, slednji bodo 30. avgusta prvi slovenski tekmec.