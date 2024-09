Slovenski reprezentanti zmagali, igralke izgubile

Slovenski reprezentanti v šahu so v četrtem krogu šahovske olimpijade v Budimpešti s 3:1 premagali Kirgizistan in dosegli še tretjo zmago na turnirju (pred tem dve s 4:0). V petek so jim edini poraz zadali tretji nosilci Kitajci, ki so bili boljši s 3:1. Prvi poraz pa so doživele Slovenke, z 1:3 so izgubile proti šestim nosilkam Azerbajdžankam.

Za Slovenijo so zmage dosegli na prvih treh deskah Vladimir Fedosejev, Anton Demčenko in Jan Šubelj, na zadnji pa je Matica Lavrenčiča premagal Asilbek Abdižapar. S šestimi točkami so naši igralci na 21. mestu. Vodijo Indijci, drugi so Španci, tretji Kitajci, vsi so zbrali po osem točk. Toliko jih imajo na naslednjih mestih še Vietnam, Azerbajdžan, Poljska, Madžarska in Ukrajina.

Slovenske šahistke so po uvodnih dveh zmagah v tretjem krogu igrale neodločeno 2:2 z Nemkami. Osemindvajsete nosilke tekmovanja so imele tokrat z Azerbajdžankami še težje tekmice in ene od glavnih kandidatk za kolajne so upravičile vlogo favoritinj.

Na drugi šahovnici je Zala Urh razdelila točko z Ulvijo Fatalijevo, na četrti je remizirala tudi Teja Vidic z Gulnar Mamadovo. Gunaj Mamadžada je ugnala najboljšo slovensko šahistko Lauro Unuk, Govhar Bejdulajeva pa je bila boljša od Lare Janželj.

Med šahistkami so pred Indijkami in igralkami ZDA prve Kitajke. Slovenke so s petimi točkami na 50. mestu med 183 ekipami.