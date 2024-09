Slovenski težkokategornik do svojega največjega uspeha

V slovenskem zastopstvu v judu so se minuli konec tedna na turnirju za evropski pokal v Podgorici veselili dveh žlahtnih kovin. Marko Vrhovnik se je v kategoriji do 100 kilogramov izkazal s srebrno kolajno, njegov uspeh pa je s tretjim mestom dopolnila Tara Janjić (nad 78 kg).

Vrhovnik je na poti do svojega prvega odličja na tej ravni tekmovanja premagal Črnogorca Aleksandra Tomića (10:0), Šveda Lukasa Roswalla (7:0) in Srba Filipa Đinovića (10:0), edini poraz pa je član ljubljanske Olimpije doživel v finalu, v katerem je moral priznati premoč Niazu Bilalovu (0:10), ki tekmuje pod zastavo Svetovne judoistične zveze (IJF).

Tara Janjić si je priborila bronasto odličje. FOTO: Filip Roganović/EJU

Janjićeva je v četrtfinalu izgubila s Črnogorko Jovano Mrvaljević (0:10), v obračunu za bronasto kolajno pa je z iponom ugnala Nemko Amani Küster (10:0). Od slovenskih judoistov sta se do uvrstitev dokopala še Gal Bertalanič Žižek (nad 100 kg), ki je zasedel peto mesto, in sedmouvrščena Anja Štangar (do 52 kg).

Na tekmovanju v glavnem mestu Črne gora je sicer moči merilo 248 judoistov in judoistk iz 29 držav.