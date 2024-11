Slovenski zamejski šport združil v novi organ

Slovenski zamejski šport se je združil v novo Zamejsko športno koordinacijo, ki naj bi zaživela decembra, z novim organom pa se je seznanila tudi vlada. Zamejske organizacije so za Slovenijo izjemnega pomena, saj gre za širši narodni prostor, šport pa je ob jeziku, kulturi in gospodarstvu med nosilci razvoja skupnosti, piše v izjavi po seji vlade.

Zamejska športna koordinacija (Zaško) je bila ustanovljena na pobudo slovenskih zamejskih športnih organizacij in zvez slovenskih društev v zamejstvu (v Avstriji, Italiji, Hrvaškem in Madžarskem), Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Zaško je bil oktobra letos ustanovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti medsebojnega povezovanja, mreženja, sodelovanja, izmenjave informacij, znanja in dobrih praks na področju športnega sodelovanja. Vključno s spodbujanjem vzajemnega športnega sodelovanja na organizacijskem, kadrovskem in vsebinskem področju med slovenskimi organizacijami v vseh štirih sosednjih državah.

Zaško bo tesno povezan tudi s pristojnimi športnimi institucijami v Sloveniji, se vključeval v širše evropske povezave, odprt pa bo tudi za povezovanje z drugimi športnimi subjekti v regiji.

Podobno koordinacijsko povezavo so pred tem ustanovili tudi kmetje, združeni v Slomak, in gospodarstvo, združeno v zamejske gospodarske koordinacije.

Slovenstvo in zamejski športa sta še kako živa. Nazadnje so pred dnevi v Trbižu v prostorih Sveta slovenskih organizacij in tamkajšnje kmečke zveze ustanovili novo športno društvo v Kanalski dolini, natančneje namiznoteniški klub.

Da bi bil klub lahko morda več od ene dejavnosti, potrjuje dejstvo, da so se ustanovnega sestanka poleg predstavnikov Zveze slovenskih športnih društev v Italiji in Sveta slovenskih organizacij udeležili krajevni športni delavci, med njimi direktor svetovnega pokala alpskih smučark Peter Gerdol, alpinist Roman Benet in gorski tekač Tadei Pivk.