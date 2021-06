Slovensko-hrvaška naveza na pragu brona

Najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca Darka Jorgića na evropskem prvenstvu v Varšavi le še korak loči od boja kolajne, v konkurenci dvojic sta se namreč s Hrvatom Tomislavom Pucarjem uvrstila v četrtfinale. Potem ko sta v prvem krogu izločila druga nosilca Nemca Tima Bolla in Patricka Franzisko, sta v osmini finala s 3:1 premagala še eno močno dvojico, Šveda Jona Perssona in Antona Kallberga. Za uvrstitev v polfinale in s tem že tudi osvojitev najmanj bronaste kolajne se bosta v soboto merila s Portgalcema Tiagom Apolonio in Joaom Monteirom.



Šved Kallberg bo danes Jorgićev tekmec tudi v drugem krogu posameznikov, drugi slovenski predstavnik Bojan Tokić pa se bo meril z Nemcem Ruwenom Filusom.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: