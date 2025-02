Športne igre mladih v novo sezono z rekordno udeležbo

Z namiznoteniškimi turnirji, ki v teh dneh potekajo po različnih krajih Slovenije, se je uradno začela 28. sezona Športnih iger mladih. Priljubljena športna prireditev, ki povezuje mlade v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini, tudi letos strmi k širši vključenosti otrok in ozaveščanju o pomenu zdravega življenjskega sloga.

Organizatorji največje amaterske športne prireditve v regiji pričakujejo rekordno udeležbo, ki naj bi letos presegla 328 tisoč tekmovalcev. »Naše ambicije so iz leta v leto višje, predvsem želimo povečati število otrok, ki se vključujejo v športne aktivnosti, hkrati pa poudarjamo pomen okoljske osveščenosti,« poudarja Zdravko Marić, predsednik Športnih iger mladih.

Predsednik Športnih iger mladih Zdravko Marić in ambasador Aleksander Čeferin. FOTO: Karlo Sutalo

V Sloveniji bo tekmovanje potekalo v 83 krajih, vključilo pa se bo 45 občin. V tridesetih športnih dneh se bo zvrstilo več kot 115 tekmovanj in 30 dogodkov v okviru pobude Zero Waste, ki ozavešča o pomenu odgovornega ravnanja z odpadki.

Pri organizaciji sodeluje 130 šol, 30 partnerskih občin in tri nacionalne panožne zveze, s čimer bo več kot 45 tisoč otrok deležnih brezplačnih športnih aktivnosti. Izvedbo dogodkov omogoča ekipa 80 organizatorjev in 650 prostovoljcev.

»Najpomembnejše je, da udeležba ostaja dostopna vsem otrokom, saj je brezplačna,« poudarja Tevž Korent, predsednik Športnih iger mladih Slovenije.

Športne igre mladih že vrsto let podpirajo priznana imena iz sveta športa. Med ambasadorji so Aleksander Čeferin, predsednik Uefe in Fundacije za otroke, ter nogometne legende, kot so Luka Modrić, Dario Srna, Nemanja Vidić in Edin Džeko.

Prireditev ima podporo Evropske unije, Mednarodnega olimpijskega komiteja, UEFA in vlad vseh štirih držav, kjer se odvija.

»Športne igre mladih so v zadnjih 28 letih povezale več kot tri milijone otrok in postale ena najpomembnejših športno-družbenih pobud v regiji. Zaradi svojega pomena bodo v prihodnosti zagotovo prerasle v Športne igre mladih Evrope,« meni nekdanji športni direktor madridskega Reala Predrag Mijatović, ki prav tako deluje kot ambasador dogodka.