Vrnitev mladih zvezdnikov: prvi dosegel 34 točk, drugi zamudil letalo

V Orlandu na Floridi so si od letošnje sezone obetali naskok na sam vrh vzhodne konference, tako veliko zaupanja so imeli v Paola Banchera, enega najboljših mladih igralcev v ligi NBA. Sezono je začel vrhunsko, po le petih tekmah pa je zaradi poškodbe bočne mišice za več mesecev odšel na bolniško. Na parket se je vrnil s 34 točkami, a to ni bilo dovolj za zmago Orlanda proti Milwaukeeju, ki je bil boljši s 109:106.

Orlando je ob Bancheru ostal še brez Franza Wagnerja zaradi enake poškodbe, nato je šel na seznam poškodovanih še tretji mladi nosilec igre Jalen Suggs, Mo Wagner, ki vnaša iskrico s klopi, pa je že zaključil sezono. A je Orlando kljub temu nadaljeval z zbiranjem zmag, vrnitev Banchera so pričakali z razmerjem zmag in porazov 22-17.

Paolo ni potreboval dolgo, da je ujel formo z začetka sezone, v le 26 minutah na parketu je zbral 34 točk ob metu iz igre 11/21, za tri je metal 5/8. Dodal je še sedem skokov in tri asistence, na drugi strani pa mu je z enako mero vrnil kandidat za naslov MVP Giannis Antetokounmpo, ki se je ustavil šele pri 41 točkah in 14 skokih za novo zmago Milwaukeeja.

Če so v Orlandu navdušeni nad svojim mladim zvezdnikom, pa glava vse bolj boli navijače New Orleansa, ki izgubljajo potrpljenje z Zionom Williamsonom. Atletsko izjemno nadarjeni košarkar, ki ima pogoste težave s prekomerno težo in predvsem nenehnimi poškodbami, ki so posledica obremenitev spodnjega dela telesa, je v zadnjih sezonah več časa preživel na tribuni kot na igrišču, privrženci mu očitajo, da skrbi za telo ne jemlje dovolj resno.

Zion Williamson je odigral le eno tekmo, preden je dobil kazen moštva. FOTO: Jonathan Bachman/AFP

Zion se je po zadnji v nizu poškodb na parket vrnil ob porazu z Minnesoto (97:104), ko je dosegel 22 točk, ob zmagi nad Philadelphio s 123:115 v noči na soboto pa ni sodeloval. Zakaj? Ker je znova zamujal na letalo ekipe, ki ga je kaznovala z eno tekmo prepovedi igranja. »Ni šlo za osamljen dogodek in odločili smo se za kazen,« je pojasnil trener Willie Green, športni direktor David Griffin pa dodal, da Zion »ne dosega moštvenih standardov«.

Vse bolj se zdi, da so dnevi Zionu, pred leti največjemu talentu, ki je prišel v ligo NBA, v New Orleansu šteti.

Liga NBA:

Golden State - Indiana 96:108 (24:27, 21:23, 25:30, 26:28)

Hield in Spencer 17; Haliburton in Siakam 25.

Milwaukee - Orlando 109:106 (29:31, 21:20, 28:30, 31:25)

Antetokunmpo 41 in 14 skokov, Lillard 29; Banchero 34, Anthony 18.

New Orleans - Philadelphia 123:115 (28:24, 25:23, 34:31, 36:37)

McCollum 38, Hawkins 21; George 25, Maxey 30 in 12 asistenc.

Sacramento - Boston 114:97 (34:27, 19:28, 23:21, 38:21)

DeRozan 24, Sabonis 23 in 28 skokov; Brown 28, Porzingis 22 in 10 skokov.

Oklahoma City - New York 126:101 (31:17, 39:26, 32:31, 24:27)

Gilgeous-Alexander 39, Joe 31; Brunson 27, Towns 23 in 10 skokov.

Washington - Chicago 105:138 (26:36, 32:32, 24:41, 23:29)

Poole 22, Butler 18; LaVine 33, Vučević 23 in 13 skokov.

Brooklyn Nets - Denver Nuggets 105:124 (36:32, 23:33, 20:29, 26:30)

Johnson 22, Martin 19; Jokić 35, 12 skokov in 15 asistenc, Westbrook 25, 11 skokov in 10 asistenc.