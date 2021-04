Športniki bodo lahko sodelovali pri zmagi človeštva nad pandemijo

Kar 70 odstotkov Japoncev podpira odpoved iger

John Coates ostaja optimističen. FOTO: Denis Balibouse/Reuters



Mednarodni olimpijski komite športnikom zagotovil tudi cepivo s Kitajske

Natančno 100 dni pred začetkom poletnih olimpijskih iger v Tokiu je podpredsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok)še enkrat zavrnil možnost kratkoročne odpovedi iger. »Igre bodo najbolj varne,« je v odnosu do pandemije covida-19 še enkrat potrdil Coates.Avstralec, tudi vodja koordinacijske komisije Moka za izvedbo iger, ki so jih japonske oblasti in Mok lani zaradi koronavirusa prestavili za leto dni, je odločno poudaril, da bodo igre letos izvedene po načrtu in da bo odprtje iger potekaloA vse se vrti okrog koronavirusa in odpoved iger je v zadnjem obdobju zaradi novega vala pandemije namreč tudi na Japonskem spet postala aktualna, saj v državi velja vrsta novih ukrepov za zajezitev vala okužb. V Tokiu so včeraj našteli več kotin tudi z zdajšnjimi ukrepi želijo v japonski prestolnici pripraviti osnovo za dokončno zajezitev virusa za izvedbo iger.A prav danes so zdravstvene oblasti na Japonskem opozorile na novo poslabšanje stanja v zvezi s covidom-19 po državi. »Če se bo virus širil še naprej, boin s športniki iz vseh teh različnih držav, pa tudi, če bodo igre izvedene brez gledalcev,« zdravstvene oblasti danes povzemajo japonski mediji.Coates pa poudarja, da so prireditelji pripravili vrsto posebnih ukrepov za preprečitev širjenja okužb z novim virusom, ki bodo »udeležencem iger in prebivalcem Tokia zagotavljale varno izvedbo«. V danes objavljenem videu dodaja: »Športniki, olimpijsko gibanje, organizatorji inbodo lahko sodelovali pri zmagi človeštva nad pandemijo.«Manj optimistično je prebivalstvo na Japonskem, kjer je olimpijska bakla že na poti do prestolnice. Javnomnenjske raziskave kažejo, da več kotali vnovično preložitev iger. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa pa bodo igre potekale tudi brez tujih navijačev, navijačev in družinskih članov posameznih športnikov, pa tudi brez številnih predstavnikov sponzorjev in posameznih nacionalnih in mednarodnih panožnih športnih zvez.Direktor Mokapa k temu dodaja, da je prepričan, da bodo čustva »športnega sveta ob izvedbi iger zaradi nastalih okoliščin še močnejša«. Kot še pravi, sam verjame, da bodo športniki ne glede na vse težave v zadnjem letu vrhunsko pripravljeni na športne boje.To nedvomno drži, saj so športniki v polnem treningu za igre, lovijo norme za nastop in tekmujejo na vrsti tudi lani odpovedanih prvenstev in tekmovanj. Izjema so športniki iz Severne Koreje, od koder so sporočili, da se zaradi zdravstvene situacije njihova delegacija iger ne bo udeležila.»Zadnjih 14 mesecev smo vsi zelo motivirani. Tja bomo prišli, da svetu pokažemo delo, ki smo ga vložili v naše nastope,« pa je željo po izvedbi iger v imenu športnikov poudarila tudi ameriška plavalkas petimi zlatimi kolajnami ena od zvezdnic iger v Rio de Janeiru.Odločno pri izvedbi iger pomaga tudi Mednarodni olimpijski komite. Ta je športnikom sicer zagotovil, da obvezno cepljenje proti covidu-19 za nastop na igrah ne bo potrebno, za vse tiste športnike, ki bi se radi cepili, a tega iz različnih razlogov ne bodo mogli opraviti, pa so obljubili, da bodo zagotovili cepivo s Kitajske.V prvi vrsti tudi v Moku poudarjajo, da bi precepljenost udeležencev lahko zagotovila varno izvedbo. Organizatorji se trudijo tudi za navijače na tribunah in na Japonskem na športnih tekmovanjih še vedno testirajo prisotnost omejenega števila gledalcev na športnih prireditvah. Na osnovi pridobljenih izkušenj se bodo v zadnjem trenutku odločili tudi o gledalcih na igrah in s tem bo določena tudi končna podoba iger.