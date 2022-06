Športno pranje kršitev človekovih pravic

Od 9. do 11. junija bo klub Centurion v St. Albansu, severno od Londona, gostil premierni golfski turnir kontroverzne golfske serije LIV pod sponzorskim okriljem bogatih vladarjev Savdske Arabije. Gre za dogodek, ki bi lahko do temeljev pretresel zelo donosno vrhunsko poklicno mednarodno golfsko sceno. Že zdaj je jasno, da bo imel krstni dogodek nove serije s 25 milijoni dolarjev največji denarni sklad v zgodovini, kar je skoraj dvakrat več od katerega koli večjega turnirja, kar štiri milijone dolarjev pa bo dobil zmagovalec. Uvodni dogodek golf serije LIV s tremi krogi, 54 luknjami in brez reza bo potekal na igriščih zunaj Londona v Angliji.

Iz seznama nastopajočih, pričakujejo 48 igralcev, je mogoče razbrati, da so se vabilu odzvali nekateri poznani in uveljavljeni igralci. Med njimi je vsekakor največji zvezdnik Dustin Johnson, trenutno številka 13. na svetu, sicer pa nekdanji prvi igralec sveta. Vabilu so se odzvali tudi Sergio Garcia, Kevin Na, Martin Kaymer, Richard Bland, Louis Oosthuizen, Sam Horsfield, Matt Jones, Brandon Jones in Talor Gooch.

Čeprav nastop na turnirju v Angliji ne pomeni, da se bo vseh 48 igralcev za vedno pridružilo seriji LIV Golf Invitational, ni znano, kakšno kazen bodo izrekli predstavniki uveljavljenih združenj, kot sta PGA Tour in DW World Tour. Predstavniki uradne turneje PGA toura za zdaj še niso podali dokončnega stališča, a že v tem trenutku je jasno, da bodo sledili ukrepi in tudi sankcije, saj gre dejansko za uporniško serijo turnirjev, brez uradne odobritve.

Greg Norman brani savdske interese, seveda za velik denar. FOTO: Paul Childs/Reuters

Grožnja doživljenjske prepovedi

Komisar golfske turneje PGA Jay Monahan je že vnaprej vse nastopajoče posvaril, da bodo igralci, ki bodo nastopili na dogodku LIV Golf, soočeni s suspenzom in morebitno doživljenjsko prepovedjo igranja na turnirjih PGA. Izvršni direktor serije LIV Greg Norman upa, da bo bogati nagradni sklad prepričal več najboljših igralcev na svetu, da se pridružijo uporniški ligi. »Povsem iskreno, ni pomembno, kdo bo igral na začetku, dogodek bomo izvedli,« je aprila dejal Norman.

Vir vsega tega denarja je sporen savdski državni premoženjski sklad. Mednarodna nevladna organizacijo za zaščito človekovih pravic Amnesty International trdi, da je turneja še en primer s spornim denarjem podprtega glajenja medijske podobe Savdske Arabije ter športnega pranja dolgega seznama kršitev človekovih pravic v tej z nafto zelo bogati kraljevini na Arabskem polotoku.

Norman je prejšnji mesec sprožil precejšnje vznemirjenje, ko je umor novinarja Džamala Hašodžija, leta 2018 brutalno umorjenega kritika savdskega režima v savdskem konzulatu v Istanbulu, opravičeval z besedami: »Vsi smo kdaj storili napake.«