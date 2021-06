Srbi že brez možnosti v boju za polfinale lige narodov

Po prvih sredinih tekmah v Riminiju je že jasno, da v polfinalu ne bodo igrali Srbi, ki so po velikem preobratu z 2:3 nekoliko presenetljivo izgubili proti Kanadi. Če bi varovanci nekdanjega selektorja slovenske reprezentance Slobodana Kovača zmagali, bi še lahko upali na uvrstitev med najboljše štiri ekipe rednega dela, to bi se zgodilo v primeru, da Poljska premaga Francijo, Brazilija pa Rusijo.



V igri za polfinale tako ostajajo le še tri ekipe. V najboljšem položaju so Slovenci, ki bi si tretje mesto zagotovili z z zmago proti Bolgariji, tekma se bo začela ob 18. uri. Če bi proti predzadnji ekipi izgubili, bodo za polfinale potrebovali poraz Francije ali Rusije.

